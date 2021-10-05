"Лучший учитель России" рассказала, как научить физике лириков

Екатерина Костылева является учителем физики и на Всероссийском конкурсе, проходившем в Ростове-на-Дону, представляла Тюменскую область. Педагог вошла в пятерку лучших учителей России, а по итогам финальных испытаний была признана безусловным победителем.

"Двойки я ставлю, - призналась женщина. - Обязательно должна в школе присутствовать система диагностики и оценки знаний. Но двоек не может быть одинаковых. Я всегда разбираюсь в причинах не выполненного задания. Например, если ребенок вернулся со спортивных соревнований, я могу дополнительно остаться после урока и объяснить тему. А если у ученика низкая мотиватиция, всегда стараюсь ее поднять и заинтересовать".

То, что будет учителем, Екатерина Сергеевна поняла не сразу. "В детстве я очень хотела стать ветеринаром, так как безумно люблю животных. А в педагогику меня потянуло уже в студенческие годы. По первому образованию я физик-нефтяник. Но магистратуру уже заканчивала в педагогическом вузе. Физика - сложный предмет", - считает Екатерина.

Вот что ответила "Учитель года" на вопрос, что делать, если ученик по складу не физик, а лирик: нужно искать пути реализации его способностей, а еще заинтересовать тем, что физика многогранна и присутствует в различных областях жизни. "Например, физика есть в спорте, в искусстве, она вокруг нас каждый день", - привела примеры Костылева.

Она призналась, что не ожидала победы - даже не думала об этом. "Моей задачей на конкурсе было показать то доброе и вечное, что несут учителя в своей каждодневной работе. Все финалисты - профессионалы в своем деле, умные, талантливые, перспективные. Я благодарю коллег за профессиональное общение, которое стало возможным именно на этом конкурсе", - сказала победительница.

На вопрос, может ли дистанционное школьное образование быть полноценным и полностью заменить традиционную учебу, женщина ответила, дистанционно учиться можно, но не стоит забывать о социализации ребенка, о воспитательном потенциале урока, о реальном общении детей друг с другом и с учителем. "Поэтому считаю, что полный переход на дистанцию недопустим. Это может быть лишь вспомогательный способ обучения", - подчеркнула жительница Тюмени.

А какой предмет, кроме физики, главный в школе? Екатерина Костылева считает, что все предметы, бесспорно, главные. "В школе важно всестороннее развитие ребенка, выявление и реализация его способностей и талантов. Подход к каждому ученику зависит от этого", - отметила учительница.

И несколько слов об учителе будущего - каким он должен быть? По мнению Екатерины, прежде всего, это хороший человек, любящий детей и свою работу. Также он должен обладать профессиональными знаниями, быть любознательным, идти в ногу со временем, владеть современными методиками преподавания. И сам все время учиться.