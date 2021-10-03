В Ростове названы имена пяти призеров конкурса "Учитель года России"

Новости

Защитник "Урала" Адамов вызван в сборную России 18:09
В московском метро зацепер остановил поезда 18:04
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 16:30
Рубрика: Общество

В Ростове названы имена пяти призеров конкурса "Учитель года России"

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
В Ростове-на-Дону названы имена пяти призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель года России-2021". Лучшие педагоги страны получили Малых пеликанов из рук председателя жюри ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Для проведения конкурсных испытаний в Ростов съехались 85 лучших педагогов страны. Каждый - победитель регионального этапа конкурса. Призеров выбирали по итогам мастер-классов, классных часов, открытых уроков, на которых участники демонстрировали всесторонние таланты и свое педагогическое мастерство, а также отвечали на вопросы жюри. Сначала жюри выделило 15 человек, затем - пять.

Фото: Сергей Куксин
Экономист Николай Кульбака рассказал, как работает рынок образования

- Это пятерка лучших из лучших. На вас равняются учителя со всей страны, на вас смотрят ваши ученики и родители. Пусть участие в конкурсе станет для вас трамплином для дальнейшего развития в профессии педагога, - отметил Сергей Кравцов.

Призерами конкурса стали Артем Барат - учитель физики московской школы №1520 имени Капцовых, Мария Голованова - учитель английского языка гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой города Казани, Екатерина Костылева - учитель физики гимназии №16 города Тюмени, Дмитрий Морозов - учитель истории школы №38 в Хабаровске, Анастасия Шрамко - учитель русского языка и литературы лицея №14 имени Героя РФ Владимира Нургалиева в Ставрополе.

Имя абсолютного победителя станет известно позже. Он будет награжден на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября и получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана. А также станет советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

В 2021 году Всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в донской столице. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики ростовского лицея классического элитарного образования Михаила Гурова в конкурсе "Учитель года России-2020".

Кстати, на встрече с лауреатами конкурса министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из закона "Об образовании" будет исключено понятие "образовательная услуга".

- Учитель точно не оказывает услуги. Это призвание, миссия, воспитание, - отметил министр.

Поправки к закону уже подготовлены.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ПФО Татарстан Казань УрФО Тюменская область Тюмень ДФО Хабаровский край Хабаровск СКФО Ставропольский край Ставрополь Учитель года Закон "Об образовании"

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе