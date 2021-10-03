В Ростове названы имена пяти призеров конкурса "Учитель года России"

В Ростове-на-Дону названы имена пяти призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель года России-2021". Лучшие педагоги страны получили Малых пеликанов из рук председателя жюри ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.

Для проведения конкурсных испытаний в Ростов съехались 85 лучших педагогов страны. Каждый - победитель регионального этапа конкурса. Призеров выбирали по итогам мастер-классов, классных часов, открытых уроков, на которых участники демонстрировали всесторонние таланты и свое педагогическое мастерство, а также отвечали на вопросы жюри. Сначала жюри выделило 15 человек, затем - пять.

- Это пятерка лучших из лучших. На вас равняются учителя со всей страны, на вас смотрят ваши ученики и родители. Пусть участие в конкурсе станет для вас трамплином для дальнейшего развития в профессии педагога, - отметил Сергей Кравцов.

Призерами конкурса стали Артем Барат - учитель физики московской школы №1520 имени Капцовых, Мария Голованова - учитель английского языка гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой города Казани, Екатерина Костылева - учитель физики гимназии №16 города Тюмени, Дмитрий Морозов - учитель истории школы №38 в Хабаровске, Анастасия Шрамко - учитель русского языка и литературы лицея №14 имени Героя РФ Владимира Нургалиева в Ставрополе.

Имя абсолютного победителя станет известно позже. Он будет награжден на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября и получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана. А также станет советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

В 2021 году Всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в донской столице. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики ростовского лицея классического элитарного образования Михаила Гурова в конкурсе "Учитель года России-2020".

Кстати, на встрече с лауреатами конкурса министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из закона "Об образовании" будет исключено понятие "образовательная услуга".

- Учитель точно не оказывает услуги. Это призвание, миссия, воспитание, - отметил министр.

Поправки к закону уже подготовлены.