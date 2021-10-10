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10.10.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Речные круизы в России подешевели в два раза и больше

Текст: Элина Труханова (Тверь, Ярославль, Кострома)
На Верхней Волге навигация еще не закончилась. На сайтах бронирования круизов предложения отправиться в путешествие по Волге на комфортабельном теплоходе есть на весь октябрь и даже на начало ноября.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Правда, очень много среди этих предложений сейчас круизов-коротышей, как их называют представители туротрасли, то есть на выходные дни (две ночи) или на три - четыре ночи. Зато на некоторые из них предлагают такие хорошие скидки, особенно это касается теплоходов классов "люкс" и "премиум", что путешествие по холодной осенней реке и таким же городам на маршруте уже совсем не представляется чем-то неуместным.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Например, круиз из Москвы с заходом в Углич, Ярославль, Нижний Новгород и Казань на новом четырехпалубном теплоходе (построен в 2019 году и, говорят, сравним по удобствам с пятизвездочным отелем) продается со скидкой в 57 процентов - от 48,51 тысячи рублей с человека. Вояж выходного дня из Москвы до Мышкина и обратно на четырехпалубном теплоходе-пансионате подешевел на 52 процента, то есть стоимость места на нем начинается от 19,3 тысячи рублей.

А вот аналогичный "выходной" круиз из Москвы до Углича и обратно несмотря на 51-процентную скидку, обойдется минимум в 37,5 тысячи. Но есть и более дешевые варианты на другие круизы - от 17,99 тысячи рублей.

В целом во всех верхневолжских регионах круизный сезон-2021 оценивают как вполне удачный, особенно если сравнивать с провальным прошлогодним, когда первые речные лайнеры поплыли по Волге лишь в июле. При том, что иностранцев на теплоходах из-за ковид-ограничений уже два года нет совсем, а они давали очень существенный объем турпотока.

По данным департамента туризма Ярославской области, на начало сентября круизные теплоходы заходили в города региона - Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич и Мышкин - больше 1550 раз, что уже на 600 с лишним заходов больше, чем в пандемийном 2020 году. Соответственно в музеях и других объектах показа области побывали 204 тысячи круизных туристов. В Костроме, по информации регионального департамента экономического развития, на 1 октября причалили 393 теплохода, доставивших в древний город 57 тысяч путешественников.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Речные круизы традиционно пользуются популярностью. Это удобный и познавательный вид отдыха, возможность получить множество ярких впечатлений, не выходя из зоны комфорта", - считает и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

А чтобы "речных туристов" было еще больше, предстоит навести порядок не только на воде, но и на берегу. До 15 ноября в правительство РФ будет представлена концепция развития круизного туризма. Регионы Верхней Волги, которым многопалубные теплоходы в теплое время года дают существенный объем турпотока, надеются, что реализация концепции поможет решить прежде всего существующие инфраструктурные проблемы.

Если на теплоходах, как правило, все удобно и продумано, на берегах, к которым лайнеры причаливают, так бывает не всегда. Например, в Ярославле туристы рискуют получить травму, даже не успев выйти в город, потому что плитка на причале "ходит ходуном".

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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