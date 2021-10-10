СК возбудил дело после гибели москвички под электробусом

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели женщины под электробусом на площади Киевского вокзала.

Как сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК, расследование ведет Дорогомиловский межрайонный следственный отдел. Мужчина, толкнувший потерпевшую под электробус, установлен и задержан. В ближайшее время его доставят на допрос. Прокуратура взяла расследование под надзор.

Ранее сообщалось, что рядом с остановкой у Киевского вокзала произошла драка между мужчиной и женщиной. Потерпевшая потеряла равновесие и упала под заднее колесо ехавшего электробуса. От полученных травм женщина скончалась на месте.