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10.10.2021 05:34
Рубрика: Власть

Подозреваемые в избиении срочника в Хабаровском крае не признали вину

Текст: Дина Непомнящая

Двое из трех подозреваемых в избиении военнослужащего в в/ч 46102 в городе Бикин Хабаровского края не признали свою вину. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, сознался в содеянном и дал признательные показания только Шамиль Тарчоков.

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Исмаил Магомедов и Ренат Гашимов, которые также проходят по делу в качестве подозреваемых, задержаны и отправлены под стражу на время следствия.

Напомним, в СМИ и социальных сетях распространился видеоролик, на котором несколько солдат избивают своего сослуживца. В ходе проверки выяснилось, что это дагестанец Ислам Алиев, проходивший военную службу по призыву. Жертвой насилия за это время он становился неоднократно. Издевались над ним два водителя солдата-срочника из автороты батальона материально-технического обеспечения Магомедов и Торочоков (один из Дагестана, другой из Кабардино-Балкарии), а также контрактник Ринат Гашимов. Они, обвиняли Алиева в том, что тот якобы не выполняет действующие в части ограничения, а также вымогали у него 20 тысяч рублей и мобильный телефон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Идет предварительное следствие.

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