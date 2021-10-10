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10.10.2021 11:47
Рубрика: Происшествия

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 32 человек

Текст: Ольга Дмитренко

От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 32 человека, передает правительство региона. Ранее сообщалось о 30 умерших.

В Оренбуржье начали выписку отравившихся суррогатным алкоголем пациентов

Всего от контрафактной водки пострадали по последним данным 64 человека. Напомним, медики обнаружили в крови людей смертельный яд метанол в высоких дозировках. По сообщению регионального правительства, для помощи коллегам в Оренбуржье прибыли медики из Башкортостана. Часть больных находятся на ИВЛ. Всем пациентам проводят гемодиализ. Медики призывают людей воздержаться сейчас от распития спиртных напитков независимо от того, где они их приобрели.

Уголовное дело по фактам гибели людей от контрафакта расследует СК РФ. Семь фигурантов арестованы по решению суда. Всего правоохранители задержали девять человек, в том числе хозяйку магазина, торговавшего суррогатным алкоголем.

Полиция продолжает рейды по изъятию из продажи подозрительного алкоголя.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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