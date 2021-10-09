Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 30

Тридцать человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом рассказала ТАСС замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова. Ранее говорили о 29 погибших.

Напомним, о массовом отравлении алкоголем стало известно 7 октября. В крови пострадавших и умерших специалисты обнаружили метанол - смертельный яд, причем в концентрации в три-пять раз выше смертельной дозы. Некоторых людей удалось спасти. Восемь человек, по данным регионального правительства, выписаны из стационаров на амбулаторное лечение.

СК РФ расследует уголовное дело. Задержаны девять подозреваемых, в том числе хозяйка магазина, торговавшего контрафактным спиртным. Семь из подозреваемых уже арестованы по решению суда. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

В городе Орске правоохранители обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров. Ранее прокуратура региона сообщала, что в разных точках области изъято около 800 бутылок с контрафактным алкоголем. Правоохранители продолжают выходить в рейды для выявления алкогольного суррогата и неизвестных пока точек сбыта.