В Оренбургской области изъято около 800 бутылок с поддельным алкоголем

В Оренбургской области правоохранители изъяли около 800 бутылок с контрафактной алкогольной продукцией из 24 торговых точек в 11 районах Региона. Также выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

Напомним, от отравления нелегальным алкоголем, в составе которого был яд метанол, в Оренбургской области пострадали 54 человека, из которых 26 умерли.

СК РФ расследует уголовное дело. 9 октября суд арестовал четырёх его фигурантов, в том числе хозяйку магазина, торговавшего нелегальным алкоголем.

Подозреваемых обвиняют в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также по уголовным статьям о незаконном обороте алкоголя.