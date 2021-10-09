Арестована хозяйка магазина, в котором продавали смертельный алкоголь

Домбаровский районный суд Оренбургской области на два месяца арестовал подозреваемую в незаконном сбыте алкоголя - хозяйку магазина, торговавшего контрафактом, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

Всего по делу арестованы четверо подозреваемых, задержаны были шесть человек. Напомним, от алкоголя, в котором содержался смертельный яд метанол, пострадали 54 человека, 26 из которых умерли - по данным минздрава области. СК РФ по фактам гибели людей расследует уголовное дело - оно передано в центральный аппарат по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Полиция сейчас проводит рейды и изымает подозрительный алкоголь из торговых точек, поскольку у правоохранителей нет уверенности, что найдены все точки сбыта смертельного контрафакта.