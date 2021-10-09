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09.10.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

Число погибших в Оренбуржье от суррогатного алкоголя выросло до 26 человек

Текст: Ольга Дмитренко

В Оренбургской области от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из которых умерли. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Напомним, СК РФ расследует уголовное дело о гибели людей от контрафактного алкоголя на востоке региона. В крови пострадавших и умерших специалисты обнаружили метанол - смертельный яд, причем в концентрации в три-пять раз выше смертельной дозы. Больше всего летальных исходов зафиксировано в селе Акжарском Ясненского городского округа.

По подозрению в преступлении задержаны шесть местных жителей. Найдены три точки, где делали смертельный алкоголь. У полиции нет уверенности, что выявленный склад контрафакта был единственным. Сейчас правоохранители проводят рейды по торговым точкам, подозрительный алкоголь изымают из продажи.

Минздрав региона в соцсетях сообщил, что развернуто 69 коек на случай поступления новых пораженных пациентов, из которых - 29 реанимационные. Медицинский оперштаб работает в круглосуточном режиме. Медики начали клинический разбор состояния пациентов совместно с ведущими специалистами области.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Госрегулирование оборота алкоголя

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