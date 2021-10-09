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09.10.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

Число погибших в Оренбуржье от суррогатного алкоголя выросло до 29 человек

Текст: Ольга Дмитренко

От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались 29 человек, сообщил СК РФ. Всего пострадали 54 человека - это жители востока области. Они находятся в четырех медучреждениях региона.

Фото: iStock
В Оренбургской области изъято около 800 бутылок с поддельным алкоголем

Дело расследует СК РФ. Сначала следствие задержало семь фигурантов, теперь сообщается о том, что установлены и задержаны по подозрению в совершении преступления девять человек. Семь из них по решению суда 9 октября были арестованы.

Как сообщает СК, следователи и оперативные работники полиции на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, также обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом 200 литров. Ранее прокуратура региона сообщала, что в разных точках области изъято около 800 бутылок с контрафактным алкоголем.

Напомним, о том, что люди массово отравились алкоголем, стало известно 7 октября. В крови пострадавших и умерших специалисты обнаружили метанол - смертельный яд, причем в концентрации в три-пять раз выше смертельной дозы. Минздрав региона в соцсетях сообщил, что развернуто 69 коек на случай поступления новых пораженных пациентов, из которых - 29 реанимационные.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Госрегулирование оборота алкоголя РГ-Видео

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