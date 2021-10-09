Семь подозреваемых по делу о поддельном алкоголе арестованы

В Оренбургской области суд арестовал еще трех подозреваемых по делу о суррогатном алкоголе, сообщает ТАСС.

До этого были арестованы четверо фигурантов, в том числе хозяйка магазина, торговавшего контрафактом.

Напомним, 7 октября стало известно о том, что люди пострадали от употребления поддельных спиртных напитков. В их крови медики обнаружили смертельный яд метанол. На сегодня в числе пострадавших 54 человека, 26 из которых умерли. Дело расследует Центральный аппарат СК РФ.

Правоохранители в ходе рейдов по торговым точкам области изъяли более 800 бутылок с контрафактным алкоголем, сообщили в прокуратуре региона.