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Рубрика: Происшествия

Семь подозреваемых по делу о поддельном алкоголе арестованы

Текст: Ольга Дмитренко

В Оренбургской области суд арестовал еще трех подозреваемых по делу о суррогатном алкоголе, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
В Оренбургской области изъято около 800 бутылок с поддельным алкоголем

До этого были арестованы четверо фигурантов, в том числе хозяйка магазина, торговавшего контрафактом.

Напомним, 7 октября стало известно о том, что люди пострадали от употребления поддельных спиртных напитков. В их крови медики обнаружили смертельный яд метанол. На сегодня в числе пострадавших 54 человека, 26 из которых умерли. Дело расследует Центральный аппарат СК РФ.

Правоохранители в ходе рейдов по торговым точкам области изъяли более 800 бутылок с контрафактным алкоголем, сообщили в прокуратуре региона.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Госрегулирование оборота алкоголя

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