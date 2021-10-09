В Оренбуржье начали выписку отравившихся суррогатным алкоголем пациентов

Восемь пострадавших от употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выписаны. Люди чувствуют себя удовлетворительно, они будут лечиться амбулаторно. Об этом сообщило правительство региона в своем телеграмм-канале.

В сообщении говорится, что сотрудники местных администраций совместно с правоохранительными органами провели рейды по торговым точкам с нелицензированной алкогольной продукции. Таким образом были оперативно выявлены пострадавшие. Медики своевременно провели антидотную терапию, что позволило избежать большего количества жертв.

"Были мобилизованы силы и средства министерства здравоохранения: подготовлены достаточный объём антидота, аппараты ИВЛ, развёрнуты койки для пострадавших, на восток региона отправлены лучшие медицинские специалисты", - говорится в сообщении властей.

Сейчас в больницах региона находится 23 человека, в том числе пять пациентов в тяжелом состоянии - на аппаратах ИВЛ. Троих человек медики перевели в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа.

В то же время, число погибших в регионе от суррогатного алкоголя выросло до 29 человек. Напомним, всего пострадали 54 человека. О том, что люди массово отравились алкоголем, стало известно 7 октября. В крови пострадавших и умерших специалисты обнаружили метанол - смертельный яд, в концентрации в три-пять раз выше смертельной дозы.

Заведено уголовное дело. Его расследование передано в СК РФ. По делу задержаны девять подозреваемых, в том числе хозяйка магазина, торговавшего поддельной "водкой". Семь из подозреваемых уже арестованы по решению суда. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи и оперативные работники полиции на территории торгово-закупочной базы в городе Орске обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров. Ранее прокуратура региона сообщала, что в разных точках области изъято около 800 бутылок с контрафактным алкоголем.