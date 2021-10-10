Число погибших в авиакатастрофе в Татарстане возросло до 15

В Татарстане 15 человек, включая обоих пилотов, по уточненным данным, стали жертвами авиакатастрофы, сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Ранее спасателям удалось извлечь из-под обломков самолета семерых выживших. Их доставили в центральную районную больницу, решается вопрос и транспортировке в медучреждения Набережных Челнов и Казани. Состояние одного пострадавшего оценивается, как тяжелое.

Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Татарстана Рустам Минниханов, он вылетел на место трагедии.

Напомним, легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение близ города Мензелинска около половины десятого утра в воскресенье. На борту воздушного судна находились 22 человека: два пилота и 20 парашютистов.