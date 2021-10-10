Новости

Большинство работодателей будут прививать сотрудников от гриппа 11:37
По факту авиакатастрофы в Татарстане начата проверка 11:34
Число погибших в авиакатастрофе в Татарстане возросло до 15 11:30
Оперштаб: В Москве выявлено 4610 новых случаев COVID-19 11:27
Президент Татарстана вылетел к месту крушения самолета 11:09
Тела шести погибших извлечены из рухнувшего в Татарстане самолета 10:58
Уайлдер отправлен в больницу после нокаута от Фьюри 10:29
Из упавшего в Татарстане самолета извлекли семерых пострадавших 10:25
Эксперт: В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока-2" 10:22
Наталья Сергунина рассказала о лауреатах конкурса грантов мэра Москвы для НКО 10:11
В Татарстане разбился самолет с парашютистами 10:05
Эксперт назвал способ безопасно совершать покупки в интернете 09:52
Исследование: Прививку от COVID-19 и гриппа можно делать одновременно 09:25
Эксперт спрогнозировал укрепление рубля к концу года 09:18
В США охранник магазина получил ножевые ранения из-за требования о маске 08:45
Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил титул чемпиона WBC 07:48
Мясников назвал основные ошибки при приеме лекарств 07:41
Мурашко рассказал о токсических поражениях печени после COVID-19 07:35
В Боливии 6 человек погибли при крушении самолета с сотрудниками минздрава 07:26
Рогозин рассказал о самочувствии киногруппы на МКС и съемках фильма 06:49
В Хабаровском крае два браконьера выловили осетра на 11 млн рублей 06:37
Трамп раскритиковал экономический план Байдена 06:12
Двое подозреваемых в избиении срочника под Хабаровском не признали вину 05:34
СМИ: В Афганистане число жертв взрыва в мечети увеличилось до 150 05:20
Новый поток лавы на острове Пальма спровоцировал очередные разрушения 04:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

Число погибших в авиакатастрофе в Татарстане возросло до 15

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В Татарстане 15 человек, включая обоих пилотов, по уточненным данным, стали жертвами авиакатастрофы, сообщили в ГУ МЧС по РТ.

При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека

Ранее спасателям удалось извлечь из-под обломков самолета семерых выживших. Их доставили в центральную районную больницу, решается вопрос и транспортировке в медучреждения Набережных Челнов и Казани. Состояние одного пострадавшего оценивается, как тяжелое.

Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Татарстана Рустам Минниханов, он вылетел на место трагедии.

Напомним, легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение близ города Мензелинска около половины десятого утра в воскресенье. На борту воздушного судна находились 22 человека: два пилота и 20 парашютистов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Авиакатастрофы РГ-Видео

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
Читатели Daily Mail встали на защиту РФ и обвинили США в газовом кризисе в ЕС
В Сирии "Панцирь-С" уничтожил восемь израильских ракет
Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил титул чемпиона WBC
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой