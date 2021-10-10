Тела шести погибших извлечены из рухнувшего в Татарстане самолета

Из-под обломков рухнувшего в Татарстане самолета спасатели извлекли тела шести погибших.

- Шестеро деблокированы без признаков жизни, - сообщили в ГУ МЧС по республике.

Ранее прибывшим на место падения спасателям удалось вытащить из салона воздушного судна семерых пострадавших. Как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, раненые доставлены в местную центральную районную больницу. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии.

Президент Татарстана выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, легкомоторный самолет Let L 410 Turbolet упал близ города Мензелинска сегодня утром. На борту воздушного судна находились 23 человека: два пилота и 21 парашютист из местного аэроклуба.