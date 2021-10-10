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Рубрика: Общество

Врач рассказала, чем грозит обычное для россиян сочетание продуктов

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство людей выбирают блюда на основе вкусовых предпочтений, о совместимости используемых продуктов почти никто не задумывается. Вместе с тем, даже привычные сочетания, например, мяса и картофеля, могут вызывать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: iStock
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- Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо - продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего (переваривание таких продуктов происходит в кишечнике). Если имеются проблемы в желудочно-кишечном тракте, то даже пельмени такие люди есть не могут, - приводит слова врача радио Sputnik.

Любимое многими сочетание кофе или чая и молока, добавила диетолог, также может угрожать пищеварению, если выпивать больше одной чашки. В больших количествах напитки будут связываться с белками молока, что затруднит пищеварение.

Совмещать помидоры с огурцами также не рекомендуется, отметила Соломатина, но салат из этих продуктов в адекватном количестве для большинства потребителей не вызовет неприятных последствий.

Напомним, ранее диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, которые могут представлять опасность для пожилых людей. Им рекомендуется в частности, отказаться от полуфабрикатов, орехов и семян, а также ограничить потребление сладостей и выпечки.

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