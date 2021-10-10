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10.10.2021 10:20
Рубрика: Культура

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" снова входит в рабочий ритм

Текст: Валерий Кичин
В Новосибирске завершается фестиваль "Музыкальное сердце театра" - первая крупная культурная акция, в которой принимает участие недавно созданная Академия современного музыкального театра. Ее президент - композитор Максим Дунаевский, продюсер - видный организатор театрального дела Дмитрий Калантаров.
Хозяева поля новосибирцы показывают на фестивале мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра ("Золотая маска" за лучший спектакль). Хозяева поля новосибирцы показывают на фестивале мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра ("Золотая маска" за лучший спектакль).
Хозяева поля новосибирцы показывают на фестивале мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра ("Золотая маска" за лучший спектакль).

В фестивале участвуют театры больших и малых городов России от гостей из Северска, Орла и Барнаула до московского Театра "У Никитских ворот" и хозяев поля новосибирцев. В понедельник 11 октября в Концертном зале Новосибирского театра оперы и балета пройдет церемония награждения победителей конкурса. Накануне ей будет предшествовать интереснейший гала-вечер сочинений двух Дунаевских - отца и сына, Исаака и Максима.

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В преддверии этих событий мы беседуем с продюсером Академии и одним из ее зачинщиков Дмитрием Калантаровым.

Каковы задачи новой Академии?

Дмитрий Калантаров: Главная - повышать авторитет современного музыкального театра, способствовать его популяризации. Поэтому и создана Академия, куда вошли ведущие профессионалы в этой области. Они будут определять лучшие образцы музыкально-театрального творчества. Это будет площадка для дискуссий, для выработки программы действий.

Музыкальный театр - понятие широкое. Опера или балет - тоже музыкальный театр, но они, как я понимаю, не входят в сферу интересов Академии.

Дмитрий Калантаров: Сфера ее интересов - все неакадемические виды музыкального театра. Мы следуем мировой практике. В опере и балете есть своя специфика, они ориентированы на достаточно узкую аудиторию, а мы говорим о жанре более демократичном, общедоступном.

Каковы насущные проблемы этих жанров и как Академия намерена помогать в их решении?

Дмитрий Калантаров: С момента формирования Академии прошло еще слишком мало времени. Пока академики смогли только определить номинантов на премии "Музыкальное сердце театра". В эти последние дни фестиваля в Новосибирске мы соберем совещание прилетевших туда академиков, там и должен быть намечен конкретный план действий.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" существует уже полтора десятилетия. Что, это Академия возникла при фестивале, или она просто берет его в свои руки?

Фото: Пресс-служба МДТ-Театр Европы/Виктор Васильев
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Дмитрий Калантаров: Все будет развиваться параллельно. Академия займется исследованием театральной жизни страны, фестиваль же после пандемийной паузы будет выходить, надеюсь, снова ежегодно, и академики примут в оценках спектаклей самое прямое участие. Так, как это происходит, например, при голосовании за премии "Оскар". У нас, конечно, членов Академии в сто раз меньше, но процесс тот же.

Как будут отбираться участники фестиваля?

Дмитрий Калантаров: Как и прежде, театры - как репертуарные, так и независимые - сами будут подавать заявки на участие. Вот теперь из 14 спектаклей, вошедших в шорт-лист, два представлены независимыми организациями. А дальше экспертный совет, сформированный на базе Академии, просматривают заявленные спектакли. А так как в него входят люди разных театральных профессий, я думаю, что опыт нынешнего фестиваля позволит выработать правила нашей жизни на последующие годы.

Фестиваль закрепится в Новосибирске или будет кочевать по разным городам?

Дмитрий Калантаров: Конечно, он будет менять дислокации. Уже поступают предложения от разных крупных театральных центров на проведение фестиваля 2022 года. Закончится новосибирский фестиваль - и мы обсудим, какой регион станет театральной столицей в следующем году.

Дело затратное, нужно привозить огромные труппы, оркестры, хор - кто помогает с финансированием фестиваля?

Дмитрий Калантаров: Первые годы фестиваль проводился за счет внебюджетных источников - собственные инвестиции, спонсорские средства, доход от билетов. Но потом свободных средств на рынке стало значительно меньше, менялась экономическая ситуация. К тому же фестиваль теперь ушел из Москвы в регионы, а его программа расширилась: кроме конкурса спектаклей, работают лаборатории. С этого года мы перешли на государственные субсидии, фестиваль поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Мы признательны за эту поддержку: с нашей стороны было рискованно выходить с фестивальной программой 1 октября, хотя решения Президентского фонда были обнародованы за пять дней до открытия. Но к тому времени у нас уже была поддержка Министерства культуры Новосибирской области и Минкульта России. Таким образом сегодня фестиваль реализуется исключительно за счет субсидий и грантов. Часть расходов взял на себя Госконцерт в рамках программы "Большие гастроли" для негосударственных театров.

Но ведь есть еще и доход от продажи билетов?

Фото: Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Э.Сапаева
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Дмитрий Калантаров: Конечно, но это крайне небольшой сегмент фестивального бюджета. Залы, где проходят спектакли, вмещают примерно 500 зрителей, причем разрешено заполнение 50 процентов. А билеты должны быть доступными, их средняя цена от 600 до 1200 рублей, причем ряд спектаклей покупались по "Пушкинской карте".

Вы упомянули о новой программе лабораторий…

Дмитрий Калантаров: Сейчас в Новосибирске работают десять авторских постановочных команд, отобранные куратором лаборатории Алексеем Франдетти, и в завершающий день вручения премий с участием режиссеров, директоров театров, нескольких министров культуры состоится питчинг проектов. Там будут представлены 10 эскизов будущих спектаклей. На каждое представление уйдет 10-12 минут, и руководители театров, которым понравятся те или иные проекты, смогут договориться с создателями об их реализации на своих площадках. Я уверен, что это очень перспективное начинание.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Кино и театр с Валерием Кичиным

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