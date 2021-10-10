Фестиваль "Музыкальное сердце театра" снова входит в рабочий ритм

В фестивале участвуют театры больших и малых городов России от гостей из Северска, Орла и Барнаула до московского Театра "У Никитских ворот" и хозяев поля новосибирцев. В понедельник 11 октября в Концертном зале Новосибирского театра оперы и балета пройдет церемония награждения победителей конкурса. Накануне ей будет предшествовать интереснейший гала-вечер сочинений двух Дунаевских - отца и сына, Исаака и Максима.

В преддверии этих событий мы беседуем с продюсером Академии и одним из ее зачинщиков Дмитрием Калантаровым.

Каковы задачи новой Академии?

Дмитрий Калантаров: Главная - повышать авторитет современного музыкального театра, способствовать его популяризации. Поэтому и создана Академия, куда вошли ведущие профессионалы в этой области. Они будут определять лучшие образцы музыкально-театрального творчества. Это будет площадка для дискуссий, для выработки программы действий.

Музыкальный театр - понятие широкое. Опера или балет - тоже музыкальный театр, но они, как я понимаю, не входят в сферу интересов Академии.

Дмитрий Калантаров: Сфера ее интересов - все неакадемические виды музыкального театра. Мы следуем мировой практике. В опере и балете есть своя специфика, они ориентированы на достаточно узкую аудиторию, а мы говорим о жанре более демократичном, общедоступном.

Каковы насущные проблемы этих жанров и как Академия намерена помогать в их решении?

Дмитрий Калантаров: С момента формирования Академии прошло еще слишком мало времени. Пока академики смогли только определить номинантов на премии "Музыкальное сердце театра". В эти последние дни фестиваля в Новосибирске мы соберем совещание прилетевших туда академиков, там и должен быть намечен конкретный план действий.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" существует уже полтора десятилетия. Что, это Академия возникла при фестивале, или она просто берет его в свои руки?

Дмитрий Калантаров: Все будет развиваться параллельно. Академия займется исследованием театральной жизни страны, фестиваль же после пандемийной паузы будет выходить, надеюсь, снова ежегодно, и академики примут в оценках спектаклей самое прямое участие. Так, как это происходит, например, при голосовании за премии "Оскар". У нас, конечно, членов Академии в сто раз меньше, но процесс тот же.

Как будут отбираться участники фестиваля?

Дмитрий Калантаров: Как и прежде, театры - как репертуарные, так и независимые - сами будут подавать заявки на участие. Вот теперь из 14 спектаклей, вошедших в шорт-лист, два представлены независимыми организациями. А дальше экспертный совет, сформированный на базе Академии, просматривают заявленные спектакли. А так как в него входят люди разных театральных профессий, я думаю, что опыт нынешнего фестиваля позволит выработать правила нашей жизни на последующие годы.

Фестиваль закрепится в Новосибирске или будет кочевать по разным городам?

Дмитрий Калантаров: Конечно, он будет менять дислокации. Уже поступают предложения от разных крупных театральных центров на проведение фестиваля 2022 года. Закончится новосибирский фестиваль - и мы обсудим, какой регион станет театральной столицей в следующем году.

Дело затратное, нужно привозить огромные труппы, оркестры, хор - кто помогает с финансированием фестиваля?

Дмитрий Калантаров: Первые годы фестиваль проводился за счет внебюджетных источников - собственные инвестиции, спонсорские средства, доход от билетов. Но потом свободных средств на рынке стало значительно меньше, менялась экономическая ситуация. К тому же фестиваль теперь ушел из Москвы в регионы, а его программа расширилась: кроме конкурса спектаклей, работают лаборатории. С этого года мы перешли на государственные субсидии, фестиваль поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Мы признательны за эту поддержку: с нашей стороны было рискованно выходить с фестивальной программой 1 октября, хотя решения Президентского фонда были обнародованы за пять дней до открытия. Но к тому времени у нас уже была поддержка Министерства культуры Новосибирской области и Минкульта России. Таким образом сегодня фестиваль реализуется исключительно за счет субсидий и грантов. Часть расходов взял на себя Госконцерт в рамках программы "Большие гастроли" для негосударственных театров.

Но ведь есть еще и доход от продажи билетов?

Дмитрий Калантаров: Конечно, но это крайне небольшой сегмент фестивального бюджета. Залы, где проходят спектакли, вмещают примерно 500 зрителей, причем разрешено заполнение 50 процентов. А билеты должны быть доступными, их средняя цена от 600 до 1200 рублей, причем ряд спектаклей покупались по "Пушкинской карте".

Вы упомянули о новой программе лабораторий…

Дмитрий Калантаров: Сейчас в Новосибирске работают десять авторских постановочных команд, отобранные куратором лаборатории Алексеем Франдетти, и в завершающий день вручения премий с участием режиссеров, директоров театров, нескольких министров культуры состоится питчинг проектов. Там будут представлены 10 эскизов будущих спектаклей. На каждое представление уйдет 10-12 минут, и руководители театров, которым понравятся те или иные проекты, смогут договориться с создателями об их реализации на своих площадках. Я уверен, что это очень перспективное начинание.