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Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием

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    10.10.2021, 16:03
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак рассказала о последствиях смертельного ДТП со своим участием. Комментарий журналистки прозвучал в её Telegram-канале.

Как отметила Ксения, в настоящее время она уже находится дома - "только оклемалась". У Собчак - сотрясение мозга и многочисленные травмы.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду", - уточняет женщина, далее сообщая подробности страшного ДТП.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - пишет Ксения.

Собчак уведомляет, что ехала со своей командой, и ее ассистентка тоже получила сотрясение. После столкновения Собчак потеряла сознание, потом ассистентка перевела ее в другую машину.

По словам Ксении, ей предлагали госпитализацию в Сочи, поскольку когда телеведущая пришла в себя, ей было "очень плохо". "Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение", - пишет Собчак.

Автокатастрофа произошла накануне около - 21.00 ч. на автодороге Адлер - Альпика Сервис. Водитель Mercedes 1981 года рождения при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen, после чего тот задел микроавтобус, где находились десять пассажиров. В результате ДТП пассажирка второго автомобиля, женщина 1986 года рождения, скончалась на месте, а водитель (1993 г.р.) и вторая пассажирка (1991 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу. Где вторая пассажирка вскоре скончалась. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

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