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Рубрика: Общество

На Дону ввели обязательную вакцинацию для курьеров и сотрудников гостиниц

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области с 9 октября расширен перечень граждан, подлежащих обязательной иммунизации от коронавируса. Прививку от COVID-19 должны сделать волонтеры, работники промышленных предприятий, сотрудники сферы гостиничных и туристических услуг, а также курьерских организаций.

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Соответствующее постановление подписал накануне главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

"Эпидемическая ситуация по данной инфекции на территории Ростовской области оценивается как неблагополучная. В настоящее время на территории Ростовской области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 39 неделе заболеваемость увеличилась на 4,8 процента, по сравнению с 38 неделей, а на 40-й ежедневно регистрируется более 500 новых случаев", - говорится в документе.

Поэтому курьеры, волонтеры, рабочие производств, сотрудники гостиниц и турбизнеса должны быть провакцинированы первым компонентом до 4 ноября, а вторым - до 1 декабря.

Напомним, что в Ростовской области в июле была введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг, государственных и муниципальных служащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей. С 4 октября в регионе обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов своих работников и ряд других ограничений.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Вакцинация от коронавируса

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