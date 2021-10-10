На Дону ввели обязательную вакцинацию для курьеров и сотрудников гостиниц

В Ростовской области с 9 октября расширен перечень граждан, подлежащих обязательной иммунизации от коронавируса. Прививку от COVID-19 должны сделать волонтеры, работники промышленных предприятий, сотрудники сферы гостиничных и туристических услуг, а также курьерских организаций.

Соответствующее постановление подписал накануне главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

"Эпидемическая ситуация по данной инфекции на территории Ростовской области оценивается как неблагополучная. В настоящее время на территории Ростовской области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 39 неделе заболеваемость увеличилась на 4,8 процента, по сравнению с 38 неделей, а на 40-й ежедневно регистрируется более 500 новых случаев", - говорится в документе.

Поэтому курьеры, волонтеры, рабочие производств, сотрудники гостиниц и турбизнеса должны быть провакцинированы первым компонентом до 4 ноября, а вторым - до 1 декабря.

Напомним, что в Ростовской области в июле была введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг, государственных и муниципальных служащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей. С 4 октября в регионе обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов своих работников и ряд других ограничений.