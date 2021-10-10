Новости

Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи 14:35
Умер создатель культового боевика "Тайны мадам Вонг" Игорь Вовнянко 13:41
В новом "Властелине колец" хоббиты станут афроамериканцами и азиатами 12:48

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак

Новости
    10.10.2021, 16:27
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

В Сети опубликовано видео с последствиями страшного ДТП с участием российской телеведущей и актрисы Ксении Собчак, где погибли два человека.

Видео снято из проезжающего мимо автомобиля и дает представление о серьезности автокатастрофы.

Инцидент произошел накануне около 21:00 под Сочи. Как сообщалось, водитель Mercedes 1981 года рождения при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen.

В результате пассажирка второго автомобиля скончалась на месте, а водитель и вторая пассажирка с травмами различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу. Где вторая пассажирка вскоре скончалась, тогда как водитель находится сейчас в тяжелом состоянии.

Новости

Умер звезда кантри Бродяга Джим 11:32
Умер актер и сценарист фильма "Любить по-русски 3" Юрий Рогозин 11:02
Александр Невский выпустит хоррор 09.10.2021
Киллиан Мерфи снимется в фильме Нолана про Оппенгеймера 09.10.2021
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер DC FanDome с новыми кадрами из "Бэтмена" Мэтта Ривза 07.10.2021
Видео: Вася Ложкин и группа "Пикник" выпустили музыкальный мультфильм 06.10.2021
Опубликован фрагмент из продолжения "Секса в большом городе" 06.10.2021
⧣ Россия
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Появилась информация о состоянии заболевшей COVID Ларисы Гузеевой 09.10.2021
Директор Серова прокомментировал информацию о заражении певца COVID 09.10.2021
У заболевшего COVID Валерия Гаркалина поражено 85% легких 09.10.2021
⧣ происшествия
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
СМИ: Александр Серов госпитализирован с 75-процентным поражением легких 09.10.2021
41-летний директор Лены Катиной из "Тату" Шампоров найден мертвым 08.10.2021
Госпитализированного с COVID Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ 07.10.2021