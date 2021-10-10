Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак

В Сети опубликовано видео с последствиями страшного ДТП с участием российской телеведущей и актрисы Ксении Собчак, где погибли два человека.

Видео снято из проезжающего мимо автомобиля и дает представление о серьезности автокатастрофы.

Инцидент произошел накануне около 21:00 под Сочи. Как сообщалось, водитель Mercedes 1981 года рождения при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen.

В результате пассажирка второго автомобиля скончалась на месте, а водитель и вторая пассажирка с травмами различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу. Где вторая пассажирка вскоре скончалась, тогда как водитель находится сейчас в тяжелом состоянии.