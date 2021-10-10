Новости

В Сочи прооперировали пассажирку, попавшую в ДТП с участием Собчак 17:38
В России опровергли слова Трампа о копировании военной техники США 17:25
В авиакатастрофе в Татарстане погибли опытные парашютисты из Удмуртии 17:15
В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе 17:00
Европейцам представили "кошмарный сценарий" грядущей зимы 16:59
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 16:27
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму 16:25
В Воронеже для экономии кислорода остановили испытания ракет 16:19
В Оренбуржье арестованы еще два фигуранта дела об отравлении алкоголем 16:18
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето 16:14
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах 15:55
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана 15:25
Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене 15:00
ДОСААФ России приостановило полеты самолетов типа L-410 14:44
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение 14:37
ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути 14:37
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи 14:35
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 14:12
Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета в Татарстане 14:03
Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии после избиения в метро 14:02
В Минздраве проконтролируют оказание помощи пострадавшим в Татарстане 13:51
В Йемене местных чиновников попытались взорвать, заминировав автомобиль 13:49
В Китае сделано более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 16:25
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму четвертая волна COVID-19 может быть более опасной из-за "микса" вирусов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Крыму ввели новые антиковидные ограничения

Специалисты ведомства не исключают возникновения на полуострове твиндемии, представляющей собой атаку на людей одновременно двух вирусов - коронавируса и гриппа. В этом случае последствия для здоровья могут быть более трагичными.

"Новые штаммы имеют более краткий инкубационный период, более широкое распространение. Мы видим это по формированию семейных очагов и, как характеризуют его клиницисты, более тяжелое течение", - рассказала руководитель отдела эпиднадзора Межрегионального управления надзорного ведомства по РК и Севастополю Светлана Листопад в интервью "Вести. Крым".

Как сообщалось ранее, в стационарах РК осталось всего около шести процентов коечного фонда для лечения ковидных больных. В октябре в республике зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19, число выявленных за сутки случаев рекордное с начала пандемии, только за 9 октября зарегистрировано 519 случаев.

Повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции в республике прошли 15 403 человека. Первым компонентом препарата привиты 520 626 человек, вторым - 491 569.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"