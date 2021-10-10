Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму

В Крыму четвертая волна COVID-19 может быть более опасной из-за "микса" вирусов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства не исключают возникновения на полуострове твиндемии, представляющей собой атаку на людей одновременно двух вирусов - коронавируса и гриппа. В этом случае последствия для здоровья могут быть более трагичными.

"Новые штаммы имеют более краткий инкубационный период, более широкое распространение. Мы видим это по формированию семейных очагов и, как характеризуют его клиницисты, более тяжелое течение", - рассказала руководитель отдела эпиднадзора Межрегионального управления надзорного ведомства по РК и Севастополю Светлана Листопад в интервью "Вести. Крым".

Как сообщалось ранее, в стационарах РК осталось всего около шести процентов коечного фонда для лечения ковидных больных. В октябре в республике зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19, число выявленных за сутки случаев рекордное с начала пандемии, только за 9 октября зарегистрировано 519 случаев.

Повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции в республике прошли 15 403 человека. Первым компонентом препарата привиты 520 626 человек, вторым - 491 569.