Рогозин рассказал о самочувствии киногруппы на МКС и съемках фильма

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о том, как чувствуют себя члены съемочной группы на Международной космической станции (МКС), а также о ходе съемок художественного фильма "Вызов".

По его словам, с экипажем был проведен сеанс видеосвязи и врачи отметили хорошее состояние здоровья участников полета. "Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе", - отметил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" добавил, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд - не туристы на МКС. Они работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают медики. "Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", - написал Рогозин.

Напомним, корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа киноэкипаж прибыл на МКС. Съемки фильма начались 6 октября. Обратно Шипенко и Пересильд вернутся на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

Рабочее название первого художественного фильма, который будет снят в космосе, - "Вызов". Как ранее сообщала "РГ" - это космическая драма. Сюжет: женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на #МКС

Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта.

Полёт нормальный. Работают по заранее утверждённой программе. pic.twitter.com/Cvuv1c4JWQ — РОГОЗИН (@Rogozin) October 9, 2021