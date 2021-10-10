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Рубрика: Общество

Рогозин рассказал о самочувствии киногруппы на МКС и съемках фильма

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"/РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"/РИА Новости

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о том, как чувствуют себя члены съемочной группы на Международной космической станции (МКС), а также о ходе съемок художественного фильма "Вызов".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По его словам, с экипажем был проведен сеанс видеосвязи и врачи отметили хорошее состояние здоровья участников полета. "Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе", - отметил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" добавил, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд - не туристы на МКС. Они работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают медики. "Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", - написал Рогозин.

Напомним, корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа киноэкипаж прибыл на МКС. Съемки фильма начались 6 октября. Обратно Шипенко и Пересильд вернутся на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

Рабочее название первого художественного фильма, который будет снят в космосе, - "Вызов". Как ранее сообщала "РГ" - это космическая драма. Сюжет: женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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