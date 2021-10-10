СМИ: Курц хочет снять с себя неприкосновенность и доказать невиновность в суде

Напомним, Курц не стал дожидаться голосования по объявлению ему вотума недоверия в парламенте, которое было намечено на вторник. Как признают СМИ, это не оставило ему шансов: отставки Курца потребовала вся оппозиция. Достаточно было бы добавить еще нескольких голосов от младших партнеров по правящей коалиции - "Зеленых", и вотум главе правительства был бы гарантирован. Поэтому Курц пошел на опережение. "Я тоже человек с эмоциями и совершаю ошибки", - заявил он, анонсируя накануне свою отставку на волне расследования прокуратуры по экономическим преступлениям, обвинившей политика и его окружение в коррупции и манипулировании СМИ.

"При этом есть несколько сигналов, что его отставка - это, скорее, шаг в сторону, нежели назад", - отмечает Spiegel. Во-первых, Себастьан Курц продолжает настаивать на своей невиновности. Как сообщили источники в Австрийской народной партии, лидером которой по-прежнему является Курц, он собирается подать ходатайство о снятии с него неприкосновенности. В этом случае в отношении политика может быть продолжено полноценное расследование, в ходе которого он собирается полностью оправдаться. Во-вторых, даже после отставки он хочет остаться членом Национального совета (нижней палаты парламента) в качестве главы парламентской группа АНП. Кроме того, по просьбе Курца остальные министры из рядов этой партии должны остаться на своих местах. В-третьих, в качестве временного исполняющего обязанности главы правительства он выдвинул своего близкого друга и союзника, бывшего министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

По мнению издания, таким образом Курц, который в 27 лет стал самым молодым главой МИД, а в 31 год - самым молодым канцлером в истории своей страны, продолжит влиять на австрийскую политику. Оппоненты считают, что, несмотря на отставку, он остается "теневым канцлером" альпийской республики.