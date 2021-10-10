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10.10.2021 22:20
Рубрика: Общество

В Москве наградили Учителя года - 2021

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Столичный выпуск № 232(8583)
В государственном Кремлевском дворце подвели итоги Недели учителя, которая проходила с 4 по 10 октября. Традиционно на праздничном концерте ко Дню учителя в Кремле награждаются лучшие учителя страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса "Учитель года России" и других профессиональных конкурсов. Впервые за 32 года церемония прошла в формате мюзикла, где, кроме артистов, участвовали и герои вечера - учителя.

Министр просвещения Сергей Кравцов вручил главные награды победителям конкурсов "Учитель года", "Директор года", "Воспитатель года". Также свои призы получили лучшие педагог-психолог и педагог-дефектолог.

Меморандум по воспитательной работе будет принят с учетом мнения учителей

- Эти профессиональные конкурсы позволяют раскрыть ваши лучшие качества и показать всей стране, какие замечательные педагоги, воспитатели и директора учат наших детей, - сказал Сергей Кравцов. - Вы показали, каким должен быть современный учитель, - это наставник, который дает знания, воспитывает, поддерживает.

Екатерина Костылева, победитель конкурса "Учитель года - 2021", учитель физики гимназии N 16 города Тюмени вместе с коллегами из пятерки финалистов станет советником министра просвещения на общественных началах. Какие советы дадут министру?

- Мы с коллегами уже обсуждаем, как сделать более продуктивным и понятным диалог между учителями и родителями, учителями и чиновниками, как сделать так, чтобы у школьников было больше возможностей реализовать свои способности, - отметила Екатерина.

Каким должен быть руководитель школы, рассказала победитель конкурса "Директор года - 2021" Майя Майсурадзе, директор областной гимназии им. Примакова:

- Директор - это, в первую очередь, учитель. Я начинала учителем начальных классов и уверена: руководить школой может только тот, кто понимает, как это работает, изнутри.

Общество Образование

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