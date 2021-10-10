В Москве наградили Учителя года - 2021

Министр просвещения Сергей Кравцов вручил главные награды победителям конкурсов "Учитель года", "Директор года", "Воспитатель года". Также свои призы получили лучшие педагог-психолог и педагог-дефектолог.
- Эти профессиональные конкурсы позволяют раскрыть ваши лучшие качества и показать всей стране, какие замечательные педагоги, воспитатели и директора учат наших детей, - сказал Сергей Кравцов. - Вы показали, каким должен быть современный учитель, - это наставник, который дает знания, воспитывает, поддерживает.
Екатерина Костылева, победитель конкурса "Учитель года - 2021", учитель физики гимназии N 16 города Тюмени вместе с коллегами из пятерки финалистов станет советником министра просвещения на общественных началах. Какие советы дадут министру?
- Мы с коллегами уже обсуждаем, как сделать более продуктивным и понятным диалог между учителями и родителями, учителями и чиновниками, как сделать так, чтобы у школьников было больше возможностей реализовать свои способности, - отметила Екатерина.
Каким должен быть руководитель школы, рассказала победитель конкурса "Директор года - 2021" Майя Майсурадзе, директор областной гимназии им. Примакова:
- Директор - это, в первую очередь, учитель. Я начинала учителем начальных классов и уверена: руководить школой может только тот, кто понимает, как это работает, изнутри.