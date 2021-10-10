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10.10.2021 14:37
Рубрика: Общество

ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути

Текст: Алексей Рыбин

В ВОЗ считают, что мир прошел около 60% на пути борьбы с коронавирусом. Такое заявление сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан газете SonntagsBlick.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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При этом до финиша, по словам специалиста, далеко.

"Было бы преждевременно говорить, что мы скоро его пересечем: это не так. Для этого слишком много неизвестного", - отметила она.

Среди неизвестного Сумья Сваминатан особенно выделила неожиданное появление новых штаммов коронавируса. И единственной возможностью как можно быстрее справиться с пандемией, эксперт считает вакцинацию.

"В некоторых частях мира вакцинировано подавляющее большинство населения: от 70 до 80%. В других частях мира, например, на африканском континенте, менее 4% населения полностью иммунизированы. Чем больше мы терпим эту ситуацию, тем больше риск появления новых штаммов. Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире", - подчеркнула Сумья Сваминатан.

Ранее в ООН заявили, что для вакцинации 40 процентов населения планеты нужно 8 млрд долларов.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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