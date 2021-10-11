74% российских интернет-пользователей покупают товары онлайн

Три четверти пользователей интернета в России приобретали товары в Сети. За 10 лет их количество выросло в 2,5 раза. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Чаще всего россияне, пользующиеся интернетом, покупают там одежду и обувь (42%). Следом идут онлайн-покупки мелкой бытовой техники (31%), авиа- и железнодорожных билетов (29%), электроники (27%) и товаров для дома (25%).

Всего, по данным ВЦИОМ, интернетом сейчас пользуются 84% жителей России. При этом порядка трети интернет-пользователей проводит в Сети более четырех часов в день.

Для сравнения, в 2011 году только 30% россиян пользовались интернетом ежедневно, а половина жителей страны не пользовалась им совсем.

Ранее эксперт назвал способы безопасно покупать товары в интернете.