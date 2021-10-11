Американцы протестировали "Буханку" на бездорожье и остались довольны

На YouTube-канале The Fast Lane Truck опубликовано видео, в котором сравниваются два популярных внедорожника - ульяновская "Буханка" и Jeep Wrangler.

Автомобили протестировали на бездорожье: проехались на них по глубоким лужам и каменистым разбитым склонам. Справились оба внедорожника, однако вывод экспериментаторы сделали такой: "Буханка" хороша, но Jeep лучше. Зато в УАЗе можно устроить полноценный обед, как минимум, на двоих.

К "Буханке" американцы отнеслись с определенной долей скептицизма - назвали ее "цементной коробкой". Досталось автомобилю и за суровый интерьер и жесткий ход, из-за чего был сделан вывод, что он сделан "для работы, а не для комфорта". "Как, впрочем, и 90% того, что было сделано в СССР", - дополнил один из комментаторов.

Несмотря на это, отзывы об ульяновском автомобиле оказались в большинстве своем позитивные. "Рад, что УАЗ показал себя не так и плохо", "Я - большой поклонник джипов, но "Буханка" потрясающая", я бы на ней ездил", "Я никогда не знал, что такие автомобили существуют до сих пор, спасибо, что поделились этим с нами", - написали пользователи Сети.

Американцы отметили особенные качества внедорожника: "Я смотрел много видео с "Буханкой", и одно было сделано в Иркутске при минус 50 градусах. Угадайте, какой автомобиль был единственным, который в таких условиях ездил", "В Кыргызстане есть парк, в который вы можете подняться только на "Буханке". Там сознательно не ремонтируют дороги, чтобы туристы не разрушали это место".

Кроме этого, поклонники УАЗа отметили, что "В России есть много запчастей на вторичном рынке для того, чтобы сделать "Буханку" идеальным внедорожником", "У этой русской машины имеются огромные возможности для тюнинга". Так что симпатии зрителей оказались явно на стороне отечественного внедорожника.