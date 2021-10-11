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11.10.2021 15:57
Рубрика: Экономика

Bloomberg назвал Россию самой привлекательной страной для инвестиций

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Высокие цены на нефть, газ и другие энергоносители подстегивают рост стоимости акций компаний, экспортирующих сырье, что делает Россию самой привлекательной для инвестиций страной. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Фото: kamaz-weichai.ru
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Учитывая, что в мире наблюдается энергетический кризис, а Россия обладает значительными запасами сырья, можно предположить, что прибыль российских энергетических компаний и их дивиденды продолжат расти, что, в свою очередь, должно укрепить курс рубля и поддержать компании других секторов, пишет агентство. Кроме того, привлекательность российского рынка объясняется низкой долговой нагрузкой и успешным сдерживанием инфляции на фоне повышения ставки ЦБ РФ.

Сейчас экспортная стоимость российской нефти составляет около шести тысяч рублей за баррель марки Brent. На этом фоне прогноз доходности по акциям компаний на Московской бирже на ближайший год выросли на 15%, в то время как у компаний Саудовской Аравии - другого крупного экспортера энергоносителей - выросли лишь на 6,7%. Британские и североамериканские хедж-фонды уже перевели вложения из китайских компаний в акции российских энергетиков, замечает Bloomberg.

Как писала ранее "РГ", основную поддержку курсу рубля сейчас оказывают именно высокие цены на нефть, газ и другое экспортоориентированное сырье, поставки которого обеспечивают внутренний рынок притоком валютной выручки. Кроме того, рубль поддерживают спокойный геополитический фон и возвращение международных инвесторов в рисковые активы.

Экономика Финансы Инвестиции

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