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11.10.2021 04:05
Рубрика: Общество

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Главный редактор российского издания "Новая газета" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2021 год. Вместе с ним награды удостоилась американо-филиппинская журналистка Мария Ресса.

Нобелевский комитет отметил их усилия "по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира". "Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды... комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности...

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Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты этих основных прав", - говорится в заявлении комитета. Журналистам выплатят 10 миллионов шведских крон (около 82 миллионов рублей), которые они разделят пополам. Дмитрий Муратов уже заявил, что переведет свою часть денежной составляющей награды на благотворительность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил редактора "Новой газеты", отметив, что тот "последовательно работает по своим идеалам. Он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка". Муратова и Рессу поздравили также Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и первый президент СССР Михаил Горбачев. Последний, сам будучи лауреатом Нобелевской премии мира, назвал Муратова смелым и честным человеком и обещал поздравить его лично, как только сможет с ним связаться. "Это хорошая, очень хорошая новость, не просто новость, а событие. Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов.

Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили ее", - сказал Горбачев. Напомним, что Муратов стал третьим россиянином, получившим эту награду. Ранее ее удостаивались Горбачев и правозащитник Андрей Сахаров.

Общество СМИ и соцсети Нобелевская премия

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