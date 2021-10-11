Постановление главного государственного санитарного врача по Еврейской автономной области от 11 октября 2021 года № 125 "О проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в Еврейской автономной области"

Я, Главный государственный санитарный врач по Еврейской автономной области Копылов Павел Викторович, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Еврейской автономной области расценивается как неблагополучная.

На территории Еврейской автономной области в настоящее время сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

С 17 мая 2021 года в области продолжается рост заболеваемости COVID-19 среди населения. За 39 неделю (27.09.-03.10.2021) зарегистрировано 236 случаев (149,0 на 100 тыс. населения) против 230 случаев на предыдущей 38 неделе (145,2 на 100 тыс. населения), рост уровня предыдущей недели на 2,5%.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории области ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что в структуре заболевших чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 69,2%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом (64,2%).

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских оздоровительных лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- кинотеатров, концертных залов;

- транспорта общего пользования;

- торговли;

- общественного питания;

- салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- бытовых услуг;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Еврейской автономной области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Еврейской автономной области, работникам органов власти Еврейской автономной области и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Еврейской автономной области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 15.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников.

2.2. Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15.12.2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации.

2.3. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 года № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Департаменту здравоохранения правительства Еврейской автономной области:

4.1. В срок до 15.10.2021 в адрес Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области представить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов, с учетом охватов вакцинации против COVID -19 для групп риска до 80%.

5. Правительству Еврейской автономной области:

5.1. Принять документ, определяющий механизм и порядок реализации настоящего Постановления.

5.2. Обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно, начиная с 15.10.2021 представлять в Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области информацию об исполнении настоящего Постановления.

5.3. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления.

5.4. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (GOVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области (О.А. Ишуткина) и начальникам территориальных отделов обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

П.В.Копылов







