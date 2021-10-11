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11.10.2021 08:16
Рубрика: Власть

В Еврейской автономии учителей и врачей обязали привиться от COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В Еврейской автономной области с сегодняшнего дня вводится обязательная вакцинация от коронавируса для граждан, работа которых связана с массовым пребыванием людей. Постановление об этом подписал главный санитарный врач региона Павел Копылов.

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"В срок до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а до 15 декабря - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 80 процентов от общей численности сотрудников", - говорится в документе, текст которого размещен на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудников, не сделавших прививку в эти сроки, руководители будут обязаны отстранить от работы или перевести на удаленку.

Перечень тех, кто должен вакцинироваться, достаточно длинный. Среди них - работники здравоохранения, образования, социальной защиты населения, торговли, транспорта, сферы развлечений, ЖКХ и энергетики; представители предприятий, оказывающих бытовые и финансовые услуги, а также государственные и муниципальные служащие.

Пойти на такие меры власти были вынуждены из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом среди жителей. По данным управления Роспотребнадзора, с 27 сентября по 3 октября количество заболевших ковидом увеличилось на 2,5 процента. Основная масса заболевших - люди трудоспособного возраста.

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