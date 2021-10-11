Эксперт назвал главную причину роста цен на авиабилеты

Стоимость авиабилетов в России определяется не подорожавшим керосином, как принято считать, а расходами на лизинг, техническое обслуживание и ремонт самолетов. Так, на керосин уходит всего 20% расходов компаний, в то время как лизинг и аренда воздушных судов обходится уже в 27% расходов.

Об этом рассказал замруководителя направления "Экономика инфраструктурных отраслей" Центра стратегических разработок Алексей Сафронов. "Это не означает, что затраты на топливо не растут, но динамику цен на авиабилеты определяют не они, а более быстро растущие статьи расходов", - объяснил он в беседе с РИА Новости.

За 2011-2021 годы расходы авиакомпаний на лизинг выросли с 11% до 27%, на втором месте по расходам - рост затрат на техобслуживание, что эксперт объяснил проблемами с сервисным обслуживанием техники, а также тем фактом, что при снижении частоты полетов затраты на топливо падают, а на ремонт - нет. "Подытоживая, ценам на авиабилеты в среднесрочной перспективе больше угрожают не биржевые колебания стоимости керосина, а аппетиты лизингодателей и производителей авиационной техники", - заключил Сафронов.

11 октября стоимость авиакеросина вновь выросла, немного недотянув до исторического рекорда - 53 092 рублей за тонну. Удорожание топлива идет на фоне восстановления пассажироперевозок. Так, в августе этого года оборот на внутренних авиарейсах России вырос сразу на треть по сравнению с доковидным августом 2019 года. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), это максимальное значение в мире.