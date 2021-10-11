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11.10.2021 19:43
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал главную причину роста цен на авиабилеты

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Стоимость авиабилетов в России определяется не подорожавшим керосином, как принято считать, а расходами на лизинг, техническое обслуживание и ремонт самолетов. Так, на керосин уходит всего 20% расходов компаний, в то время как лизинг и аренда воздушных судов обходится уже в 27% расходов.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
На сколько подорожают авиабилеты из-за роста цен на керосин

Об этом рассказал замруководителя направления "Экономика инфраструктурных отраслей" Центра стратегических разработок Алексей Сафронов. "Это не означает, что затраты на топливо не растут, но динамику цен на авиабилеты определяют не они, а более быстро растущие статьи расходов", - объяснил он в беседе с РИА Новости.

За 2011-2021 годы расходы авиакомпаний на лизинг выросли с 11% до 27%, на втором месте по расходам - рост затрат на техобслуживание, что эксперт объяснил проблемами с сервисным обслуживанием техники, а также тем фактом, что при снижении частоты полетов затраты на топливо падают, а на ремонт - нет. "Подытоживая, ценам на авиабилеты в среднесрочной перспективе больше угрожают не биржевые колебания стоимости керосина, а аппетиты лизингодателей и производителей авиационной техники", - заключил Сафронов.

11 октября стоимость авиакеросина вновь выросла, немного недотянув до исторического рекорда - 53 092 рублей за тонну. Удорожание топлива идет на фоне восстановления пассажироперевозок. Так, в августе этого года оборот на внутренних авиарейсах России вырос сразу на треть по сравнению с доковидным августом 2019 года. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), это максимальное значение в мире.

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