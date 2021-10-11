Эксперт рассказал, как недорого перевести автомобиль на газ

Благодаря господдержке развития рынка и различным коммерческим программам можно переоборудовать автомобиль на газомоторное топливо за 10-20 тысяч рублей. Обычно стоимость для легкого коммерческого транспорта колеблется в пределах 50-100 тысяч рублей.

Об пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александра Амирагяна. По госпрограмме субсидии могут составлять от 36 до 57 тысяч рублей, а претендовать на них могут как физлица, так и представители малого и среднего бизнеса. Размер выделяемых средств не должен превышать половины затрат на переоборудование.

Программа действует не во всех регионах. Однако компенсировать затраты можно и за счет акций, предлагаемых коммерческими компаниями. Размер субсидий может составлять до 30 процентов от общей стоимости работ.

В зависимости от класса автомобиля владельцу остается добавить порядка 10-20 тысяч собственных средств. Как правило, в России чаще всего на газомоторное топливо переходят хозяева малотоннажных грузовых автомобилей, поскольку в данном случае этот шаг максимально оправдывает себя с финансовой точки зрения.