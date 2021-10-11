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11.10.2021 14:32
Рубрика: Коммерческий транспорт

Эксперт рассказал, как недорого перевести автомобиль на газ

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Благодаря господдержке развития рынка и различным коммерческим программам можно переоборудовать автомобиль на газомоторное топливо за 10-20 тысяч рублей. Обычно стоимость для легкого коммерческого транспорта колеблется в пределах 50-100 тысяч рублей.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Об пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александра Амирагяна. По госпрограмме субсидии могут составлять от 36 до 57 тысяч рублей, а претендовать на них могут как физлица, так и представители малого и среднего бизнеса. Размер выделяемых средств не должен превышать половины затрат на переоборудование.

Программа действует не во всех регионах. Однако компенсировать затраты можно и за счет акций, предлагаемых коммерческими компаниями. Размер субсидий может составлять до 30 процентов от общей стоимости работ.

В зависимости от класса автомобиля владельцу остается добавить порядка 10-20 тысяч собственных средств. Как правило, в России чаще всего на газомоторное топливо переходят хозяева малотоннажных грузовых автомобилей, поскольку в данном случае этот шаг максимально оправдывает себя с финансовой точки зрения.