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Рубрика: В мире

Глава минфина США предупредила о финансовом кризисе

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, выступая в воскресенье в эфире телеканала ABC.

Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По ее словам, повышение лимита госдолга является первостепенной задачей. Это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для обеспечения финансирования прежних инициатив конгресса. Неудача в согласовании повышения потолка госдолга грозит задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей. Кроме того, будет подорван статус ценных бумаг минфина и доллара как мировой резервной валюты, пишет ТАСС.

Йеллен подчеркнула, что на кону стоит слишком многое. "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - предупредила министр финансов.

Напомним, на прошлой неделе сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив тем самым возможность дефолта. Принятый документ повышает потолок госдолга на 480 миллиардов долларов до третьего декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами. Президент США Джо Байден завизирует повышение потолка госдолга после того, как его одобрит конгресс.

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