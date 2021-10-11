Haval запустит в России второй завод после полной загрузки первого

Поездить на одной из главных новинок российского сегмента кроссоверов - дело интересное. А побывать на родине автомобиля, том самом заводе, где его собрали, - интересно вдвойне. Именно такая поездка длиной в 400 километров у нас и получилась. За рулем Jolion мы отправились из Москвы на завод Haval в Тульскую область.

Чего удалось достичь

На пресс-конференции Жером Сего - исполнительный директор Haval в России - сначала рассказал о достижениях компании. Он напомнил, что строительство завода пришлось на непростое кризисное время. Выпуск автомобилей стартовал в 2019 году, а уже в 2020-м был подписан Специальный инвестиционный контракт (СПИК).

Китайский автопроизводитель вкладывает большие средства в развитие, и результаты не заставили себя ждать. За девять месяцев 2021 года реализовано 25 053 автомобиля Haval. Это уже значительно превышает итоги всего прошлого года (17 381 шт.) и более чем в семь раз - показатели трехлетней давности (3 213 шт.). Такая динамика продаж впечатляет.

Плюс Haval побывал в топ-10 самых продаваемых автомобильных брендов России. Причем целых пять раз, и это только за девять месяцев текущего года. Неудивительно, что с такими показателями Haval стал в России самым продаваемым китайским автопроизводителем. Вдобавок продукция завода поставляется на экспорт - в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Пока это 5% от общего объема производства.

Какие планы на будущее

Фото: Роман Яровой

Планы Haval в России - очень амбициозные. Развитие будет идти по всем направлениям: от увеличения степени локализации до расширения экспорта. По итогам этого года планируется реализовать в два раза больше автомобилей, чем в прошлом. А в следующем - удвоить результаты 2021 года. То есть завод практически выйдет на запланированную производственную мощность в 80 тысяч автомобилей в год. Этому поможет не только увеличение объемов выпуска текущих моделей, но и выход новинок, которые должны подстегнуть спрос еще больше. Какие именно модели мы увидим, пока точно не ясно. Скорее всего, это будет новый H6 и Dargo (Big Dog).

В следующем году заработает и отдельный завод по производству двигателей, которые будут ставиться на 90% автомобилей Haval в России. Много внимания будет и дальше уделяться послепродажному обслуживанию. Количество дилеров с начала 2019 года увеличилось более чем в три раза (сейчас 103 шт.), а гарантия на автомобили составляет 3 года или 150 тысяч километров.

Особенно мне понравились слова господина Сего о том, что автомобили Haval будут покупать не просто из-за хорошего сочетания цена-качество, а потому что они - нравятся. В общем, планы действительно масштабные, ведь Россия считается одним из приоритетных рынков. Посмотрим, насколько все это поможет Haval достичь главной цели - стать SUV-брендом №1.

Как выглядит производство

Территория завода - большая, общей площадью 172 гектара. Конечно, за полтора часа экскурсии обойти все невозможно. Но на всех главных этапах производства удалось побывать.

Начали с цеха штамповки, где трудятся шесть роботов и пресс-машина Fagor. А уже на выходе детали собирают и складывают работники завода, следя за качеством. Дальше - цех сварки. Людей опять же немного, в основном орудуют роботы, и зрелище это завораживает. Но осталось место и ручному труду, сварочные клещи тоже присутствуют.

Где больше всего виден человеческий труд - так это в сборочном цехе. Как раз на примере Jolion удалось посмотреть на "свадьбу" - соединение кузова с двигателем и шасси. На другой линии понаблюдали за сборкой рамных H9.

Дальше на отдельной площадке проверяют уже готовые автомобили. Смотрят на зазоры кузовных элементов, хорошо ли закрываются двери и крышка багажника. Перед отправкой на склад готовой продукции автомобили проходят через дождевую камеру - для подтверждения герметичности.

Последним этапом экскурсии был цех окраски. Чтобы туда попасть, поверх нашей спецодежды надо надеть еще один халат, а потом пройти через камеру, которая сдувает всю пыль. Уровень автоматизации тоже высокий, людей можно встретить только в самом начале, где протирают кузов салфетками со специальным составом. Дальше все идет в автоматическом режиме. Кузов автомобиля принимает катафорезную ванну, роботы наносят герметик и красят автомобиль.

Много внимания на производстве уделяется защите окружающей среды. Начиная с того, что сама краска для автомобилей экологически чистая, и заканчивая специальными системами фильтрации в цехах.

Еще на заводе Haval есть собственный испытательный полигон, на котором имитируются различные дорожные покрытия. Но его мы не увидели. Как не удалось посмотреть и на заводскую столовую. Наш обед был в отдельном помещении, хотя мне было бы любопытно посмотреть на рацион сотрудников, да и пообщаться с ними тоже. Возможно, все это еще удастся сделать. Ведь уже в следующем году будет запущен завод Haval по производству двигателей.

И пара слов про Jolion

Наш экипаж оказался чуть ли не самым проворным. Мы отхватили полноприводный Jolion. Хотя таких машин было всего две. А на обратном пути поменялись с коллегами, чтобы поездить на переднем приводе. Как ни странно, особой разницы в поведении машин я не заметил. Полноприводная машина чуть мощнее, но при этом тяжелее. Поэтому по динамике все плюс-минус одинаково. По управляемости тоже, руль у Jolion настроен четко и понятно, и в любом случае регулируется только по высоте. По идее, разница должна быть ощутима по ходовой части, у версии 4WD сзади многорычажка. Но по трассе оба автомобиля ехали одинаково, и редкие ямки проходили мягко. А грунтовок для полноценного сравнения на нашем пути не было.

От салона Jolion остается приятное впечатление. В отделке много мягких материалов, есть интересные варианты расцветок. Сиденья удобные, за весь наш путь усталости в спине не было. Большие экраны приборной панели и мультимедийной системы хороши. Но к их управлению есть вопросы. Например, чтобы на ходу поменять температуру климат-контроля, надо изрядно изловчиться. Либо надо нажать на одну из сенсорных клавиш в передней панели, либо вызвать меню свайпом по экрану вниз. И уже после этого менять установки. В любом случае это не очень удобно, отдельные "крутилки" были бы в тему. Как не помешала бы и кнопка для смены ездовых режимов где-нибудь на видном месте.

Но в целом от кроссовера остается приятное впечатление. За несколько месяцев покупатели уже распробовали новинку, о чем говорит статистика продаж. По словам представителей завода, сейчас из-за отложенного спроса собирают больше полноприводных Jolion. Но в будущем пропорции сместятся, и на передний привод будет приходиться примерно две трети производства.