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Идрис Эльба заявил, что не будет играть Джеймса Бонда

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    11.10.2021, 10:22
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Идрис Эльба положил конец слухам о том, что он может стать следующим Джеймсом Бондом.

Фото: kinopoisk.ru
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49-летний артист однозначно сообщил телеканалу ITV London, что не будет играть роль самого знаменитого шпиона кинематографа.

При этом перспектива сделать культового персонажа чернокожим ему нравится: "Это обозначило бы время, когда мы сможем перестать говорить о черном, белом и цветном".

Последний фильм с Дэниелом Крейгом "Не время умирать" сейчас идет в кинотеатрах, поисками нового Бонда продюсеры займутся не ранее 2022 года.

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