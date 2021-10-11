Идрис Эльба заявил, что не будет играть Джеймса Бонда

Британский актер Идрис Эльба положил конец слухам о том, что он может стать следующим Джеймсом Бондом.

49-летний артист однозначно сообщил телеканалу ITV London, что не будет играть роль самого знаменитого шпиона кинематографа.

При этом перспектива сделать культового персонажа чернокожим ему нравится: "Это обозначило бы время, когда мы сможем перестать говорить о черном, белом и цветном".

Последний фильм с Дэниелом Крейгом "Не время умирать" сейчас идет в кинотеатрах, поисками нового Бонда продюсеры займутся не ранее 2022 года.