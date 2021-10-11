Указ губернатора Ивановской области от 11 октября 2021 года № 134-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 10:

в подпункте 10.2 цифры "75" заменить цифрами "80";

в подпункте 10.14 цифры "75" заменить цифрами "80".

1.2. В подпункте 31.6 пункта 31 цифры "75" заменить цифрами "80".

2. Настоящий указ вступает в силу с 20.10.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







