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11.10.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Кабмин утвердил механизм долгосрочного регулирования тарифов ЖКХ

Текст: Михаил Загайнов
Правительство утвердило механизм долгосрочного тарифного регулирования. Об этом сообщили "Российской газете" в Федеральной антимонопольной службе, которая является разработчиком принятого постановления.

Документ разработан в рамках первой в России концепции долгосрочного тарифного регулирования. В ФАС рассчитывают, что она позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг и увеличить инвестиции в сферу ЖКХ.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Согласно новым правилам, регионы после согласования с ФАС имеют возможность определять предельные индексы на несколько лет вперед (сейчас - на каждый следующий год). По мнению антимонопольной службы, такой порядок позволит гарантировать эффективность планирования инвестиционной деятельности.

"Это нужно для того, чтобы инвесторы вкладывались в модернизацию и реконструкцию коммунального комплекса, получая долгосрочный тариф, который будет определен исходя из объективных условий осуществления деятельности", - пояснили "РГ" в пресс-службе ФАС.

Ведомство рассчитывает, что применение такого механизма совместно с комплексом других мероприятий позволит к 2030 году увеличить инвестиции в сферу ЖКХ до 1 трлн рублей. Кроме того, это позволит улучшить качество услуг, гарантировать бесперебойную работу и надежность коммунальной инфраструктуры.

По словам заместителя руководителя ФАС Виталия Королева, принятый документ станет важным элементом стабильной тарифной политики для потенциальных инвесторов. "Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты, направленные в том числе и на развитие агломераций", - пояснил чиновник.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По его словам, документ сохраняет "инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги".

Теперь регионы могут к 10 ноября направить в ФАС необходимые документы. При этом определение значений предельных индексов на несколько лет вперед допускается только при наличии четкого обоснования необходимости реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утвержденными схемами тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО, которые размещаются в публичном доступе. Регионы также обязаны предоставлять регулярные отчеты о реализации инвестиционных мероприятий, в случае их неисполнения долгосрочные индексы подлежат отмене, пояснили в ФАС.

Экономика ЖКХ Правительство ФАС Регулирование тарифов в ЖКХ

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