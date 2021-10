Как выбрать и установить SSD в PlayStation 5

Когда консоль PlayStation 5 дошла до рук геймеров, многие из них обратили внимание на относительно небольшое количество встроенной памяти. Несмотря на то, что Sony говорит о 825 Гб, на деле из них доступно всего 667,2 Гб, остальное занимает система.

С учетом того, что современные игры весят в среднем 50-70 Гб, а некоторые превышают объем в 100 Гб, очевидно, что надолго встроенного накопителя не хватит - именно поэтому Sony в последнем обновлении наконец-то разблокировала слот m.2, куда можно поставить дополнительный SSD объемом вплоть до 4 Тб.

Для начала рассмотрим системные требования к накопителю - их важно изучить внимательно, чтобы не ошибиться при выборе SSD. Итак, у накопителя должен быть интерфейс PCIE Express 4.0 M.2 NVMe SSD, он должен иметь форм-фактор 2230, 2242, 2260, 2280, 22110, обладать слотом Socket 3, иметь емкость от 250 Гб до 4 Тб, и его размер составлять не больше 110 х 25 х 11,25 мм c радиатором. Последний нужен для того, чтобы SSD не перегрелся во время работы. Но некоторые накопители поставляются с уже встроенным радиатором, поэтому докупать его отдельно не надо.

Другой очень важный параметр - это скорость чтения. Она должна составлять 5500 Мб/с и выше. Это нужно, чтобы накопитель тянул "тяжелые" игры Sony вроде "Ratchet and Clank: Сквозь миры", где скорость SSD особенно важна при быстром перемещении в новые миры.

Фото: Иван Черноусов/РГ

"Прошерстив" рынок SSD-накопителей, я остановился на модели Samsung 980 Pro. Это очень мощное железо, которое подходит для установки в PlayStation 5 и по скорости загрузки игр превосходит даже встроенный в приставку SSD. Он подходит под все вышеописанные параметры - имеет интерфейс PCIE Express 4.0 M.2 NVMe SSD, форм-фактор 2280, обладает слотом Socket 3.

По объему памяти все индивидуально, но я крайне не рекомендую экономить и брать варианты на 250 или 500 Гб. Всего три-пять больших игр, и накопитель у вас полностью забьется. Также не стоит рассматривать варианты с 2 или 4 Тб, потому что такой SSD стоит очень дорого и по стоимости приближается к самой консоли. Поэтому разумным компромиссом станет вариант на 1 Тб. Конечно, и он стоит весьма недешево (18 990 рублей), но это все же лучше, чем отдавать 36 990 рублей за 2 Тб. При установке в PlayStation 5 накопитель показывает 5662 Мб/с.

Еще одним важным компонентом является радиатор. Как я уже писал выше, эта модель без встроенного радиатора, поэтому его важно докупить. Я выбрал модель Akasa a-m2hs01-bk, она стоит 650 рублей и устанавливается вместе с SSD (см. галерею).

Теперь перейдем непосредственно к установке. SSD ставится в приставку очень легко, поэтому даже если вы не имеете опыта по установке SSD в компьютер, у вас все получится. Отключаете консоль от питания и кладете ее верхней крышкой наверх. Достаточно потянуть на себя угол корпуса и надавить на крышку вправо. Она легко "съедет".

Слот для SSD находится чуть ниже вентилятора. Откручиваем винт и аккуратно снимаем крышку. Перед установкой SSD наклеиваем на него радиатор и всю эту конструкцию ставим в разъем. Закручиваем SSD винтом обратно и в той же последовательности собираем консоль. Весь процесс занимает от силы пять минут и никаких проблем возникнуть не должно. После чего ставим на место крышку и подключаем консоль к питанию и телевизору (или монитору).

Фото: Иван Черноусов/РГ

Во время первого включения после установки SSD система консоли попросит вас отформатировать диск, после чего им можно пользоваться. Если основной SSD уже забит под завязку, то новые игры можно загружать прямо на Samsung 980 Pro (он именно так и называется в самой системе). Для того, чтобы изменить параметр загрузки новых игры, надо перейти в настройки, далее выбрать пункт "Хранилище" и в качестве места установки назначить Samsung 980 Pro. Протестированные игры: FIFA 22, Grand Turismo Sport, Ratchet and Clank: Сквозь миры, "Человек Паук Майлз Моралес", обе части The Last Of Us - все загружаются быстрее именно на SSD от Samsung.

Резюмируя: если вы геймер, которому важно, чтобы на консоли у вас хранилось как можно больше игр, и вы не готовы загружать их заново каждый раз, то SSD-накопитель все же придется приобрести. А если консоль используется изредка, то вполне можно обойтись и встроенным объемом памяти. Но в следующем году ожидается сразу несколько "тяжелых" игр, поэтому я бы рекомендовал все же установить дополнительный накопитель, чтобы каждый раз не загружать игры заново.