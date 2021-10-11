Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку из-за расследования прокуратуры

Младшие партнеры по этой коалиции из партии "Зеленые" из-за скандала фактически выдвинули ультиматум, потребовав замены канцлера на "кандидата с безупречной репутацией". В противном случае "Зеленые" грозили на заседании парламента поддержать предложение оппозиции о вотуме недоверия Курцу, занимавшему должность главы правительства с 2017 года.

"Для того чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность, - пояснил Курц. - Я попросил правительственную команду от АНП обязательно продолжить работу".

Исполняющим обязанности главы правительства Австрии может стать министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг - кандидатуру своего соратника Курц, как глава партии, имеющей наибольшее число мест в парламенте, предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену. "Зеленые" дали понять, что этим решение довольны и готовы продолжать работу в коалиции с АНП. А значит, досрочных выборов в Австрии, как это было в 2019 году, скорее всего не предвидится.

Что до Курца, то хоронить карьеру 35-летнего политика было бы преждевременным. Рейтинг популярности у ушедшего канцлера достаточно высокий, а с проблемами ему сталкиваться не впервой. Австрийский политический вундеркинд, несмотря на юный возраст, не стеснялся проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, поэтому оппоненты не упускают возможностей раскачать его лодку. Два года назад Курц уже уходил в отставку из-за скандала "Ибица-гейт", в рамках которого под подозрение попал его тогдашний партнер по правящей коалиции - вице-канцлер и лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе. Но АНП тогда убедительно выиграла досрочные выборы и Курц вновь возглавил правительство. Сейчас Курц опять уходит с должности канцлера, но не из политики. Он заявил, что останется лидером АНП и станет депутатом от партии в Национальном совете - нижней палате парламенте страны. Курц подчеркнул, что "попытается внести свой вклад" теперь уже в качестве лидера фракции АНП, а также "воспользуется шансом опровергнуть выдвинутые обвинения".

Себастьян Курц не стеснялся проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, поэтому желающих помешать ему хватает

Напомним, политическая гроза, стоившая Курцу должности, грянула в середине минувшей недели, когда стало известно, что прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении канцлера и лиц из его окружения. Следователи нагрянули с обысками в штаб-квартиру АНП, ведомство федерального канцлера и минфин, причем сделали это в тот момент, когда Курц был с визитом в Словении. Теперь уже бывшего главу правительства подозревают в причастности к незаконной схеме, в рамках которой бюджетные средства расходовались через минфин на подготовку соцопросов в интересах АНП. Происходило это якобы в 2016-2018 годах, когда Курц и его партия стремительно набирали популярность. АНП, как считают следователи, манипулировала общественным мнением, накручивала себе рейтинги да еще и оплачивала это из госказны.

Сам Курц назвал выдвинутые обвинения "ложными", указав, что все расследования против него ведутся без конкретных улик. Он призвал помнить о "презумпции невиновности", подчеркнув, что решение о виновности выносит не общественность на основе скандала, а суд. Его соратники уверены, что этот скандал - очередная инсценировка политических оппонентов Курца. Ведь он является одним из ведущих голосов консервативных политических сил в Европе, а противников у них достаточно. Ранее Курц уже заявлял, что оппоненты, в том числе социал-демократы, непрерывно пытаются сместить его с поста главы правительства Австрии. Так, буквально недавно его допрашивали по подозрению в даче ложных показаний перед парламентариями по скандалу "Ибица-гейт".