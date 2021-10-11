Новости

Вильфанд предупредил о дождях и похолодании в Москве 04:20
Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19 04:16
Медведев: Союзничество США и Украины непрочно и разлетится в прах 03:23
Юристы напомнили о праве на компенсацию при ошибочном списании денег приставами 03:23
Врач Ирина Ярцева назвала способ нормализовать режим сна 03:06
МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо 02:26
В Гидрометцентре сообщили о резком потеплении на Урале и в Черноземье 01:45
Минюст Грузии сообщил об удовлетворительном состоянии здоровья Саакашвили 00:52
Сирийский военный погиб при снайперском обстреле в провинции Идлиб 00:30
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Словения - Россия 00:05
Франция обыграла Испанию в финале Лиги наций 00:03
Врач рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили 10.10.2021
Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса 10.10.2021
СК возбудил дело после гибели москвички под электробусом 10.10.2021
Гибель москвички под электробусом попала на видео 10.10.2021
Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 10.10.2021
Ученые обнаружили, что Земля стала более темной 10.10.2021
Артиллерию оснащают новыми самоходками и комплексами разведки "Зоопарк-1М" 10.10.2021
В Югре решили запретить мероприятия с участием более 50 человек 10.10.2021
В Москве пассажир толкнул женщину под едущий электробус 10.10.2021
В Баренцевом море нашли кладбище кораблей 10.10.2021
Названа самая красивая мигрантка России 10.10.2021
Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием 10.10.2021
Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики 10.10.2021
Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет 11 октября в Набережных Челнах 10.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 03:23
Рубрика: Власть

Медведев: Союзничество США и Украины непрочно и разлетится в прах

Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости

Соединенным Штатам ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, а значит такое союзничество крайне непрочно. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье в газете "Коммерсант".

Украинский дипломат заявил об опасностях в отношениях Киева с ЕС

По его словам, Украина находится под прямым иностранным управлением, более жестким, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами. СССР давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, на Украине же зависимость полная - от денежных вливаний в экономику до прямого руководства украинскими спецслужбами.

Но если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора, то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Москвой, тотального сдерживания нашей страны и создания "Анти-России". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах, считает Медведев. Он добавил, что надежды на членство Киева в НАТО и Евросоюзе так же "эфемерны по вполне очевидным причинам".

Напомним, в июле президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную отношениям России и Украины. В ней глава государства подчеркивает, что возникновение в последние годы "стены" между государствами - большая общая беда.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения
В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения