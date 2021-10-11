Медведев: Союзничество США и Украины непрочно и разлетится в прах

Соединенным Штатам ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, а значит такое союзничество крайне непрочно. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье в газете "Коммерсант".

По его словам, Украина находится под прямым иностранным управлением, более жестким, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами. СССР давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, на Украине же зависимость полная - от денежных вливаний в экономику до прямого руководства украинскими спецслужбами.

Но если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора, то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Москвой, тотального сдерживания нашей страны и создания "Анти-России". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах, считает Медведев. Он добавил, что надежды на членство Киева в НАТО и Евросоюзе так же "эфемерны по вполне очевидным причинам".

Напомним, в июле президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную отношениям России и Украины. В ней глава государства подчеркивает, что возникновение в последние годы "стены" между государствами - большая общая беда.