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11.10.2021 18:57
Рубрика: Экономика

Минсельхоз отреагировал на просьбу пивоваров ввести квоты на ячмень

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минсельхоз не рассматривает вопрос введения отдельной квоты на экспорт ячменя из России и не видит повода менять таможенно-тарифное регулирование пивоваренного солода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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"Размер экспортной пошлины на ячмень рассчитывается на еженедельной основе согласно утвержденной методике. Ставка пошлины увеличивается при росте мировых котировок. Введение отдельной тарифной квоты на ячмень в настоящее время не обсуждается. В отношении пивоваренного солода меры таможенно-тарифного регулирования на данный момент также не рассматриваются", - приводит комментарий пресс-службы Минсельхоза РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава Союза российских пивоваров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить экспорт ячменя и солода и повысить пошлину на экспорт, обосновав это тем, что сильно выросла стоимость сырья для производства пива. В противном случае Союз предрек значительное удорожание пива в следующем году.

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