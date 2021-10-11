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11.10.2021 10:37
Рубрика: В мире

МВД Сербии: Наркобароны угрожают жизни президента Вучича

Текст: Юрий Когалов
Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Александр Вулин.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По его словам, убийство главы МВД не сильно повлияет на борьбу с преступностью, через один-два месяца на этот пост будет назначен новый человек. "А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии", - заявил Вулин в интервью РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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Как отметил министр, недавно была раскрыта преступная группировка, на счету которой несколько убийств. "Обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше", - рассказал Вулин. Однако лидерам этой банды удалось скрыться, они находятся в бегах, и поэтому безопасность президента Вучича остается под угрозой.

Глава МВД также рассказал, что сотрудники полиции, связанные с прослушкой главы государства, понесли ответственность. "Материалы по делу переданы прокуратуре, ожидаем, как они квалифицируют его, и начнется судебный процесс... Действительно, были люди в МВД, которые сотрудничали с преступниками, некоторые из них задержаны, некоторые будут задержаны, но ни один этого не избежит, и будет раскрыто все, что они делали вместе с преступниками, и то, насколько глубоко были с ними связаны", - подчеркнул Вулин.

Министр отметил, что борьба с оргпреступностью, наркоторговлей и терроризмом является одним из направлений сотрудничества между Сербией и Россией. "Наше сотрудничество будет развиваться и дальше, в первую очередь в области полицейских служб. Это значит, что у нас уже сейчас есть различные программы обучения, по которым сотрудники МВД ездят в РФ и получают необходимые знания. Мы продолжим двусторонний обмен информацией о лицах и явлениях, которые представляют интерес с точки зрения безопасности обеих стран, продолжим сотрудничество во всех областях, которые касаются безопасности нашей страны", - заявил глава МВД Сербии.

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