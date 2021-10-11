Постановление главного государственного санитарного врача по Новгородской области от 11 октября 2021 года № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Врио Главного государственного санитарного врача по Новгородской области Бугаева М.Е., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Новгородской области расценивается как неблагополучная.

На протяжении последних 4-х недель отмечается тенденция к росту числа новых случаев COVID-19. В период с 37-й по 39-ю неделю еженедельный темп прироста заболеваемости сохранялся на уровне 2,1-5% с показателями заболеваемости от 150,4 до 161,5 на 100 тысяч населения. На прошедшей 40-й неделе (с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г.) зарегистрировано 1158 случаев новой коронавирусной инфекции - рост на 19,4%, показатель заболеваемости за неделю составил 192,9 на 100 тысяч населения. Отмечается увеличение среднесуточного темпа прироста заболеваемости с 0,3 до 0,4. Суточный недельный показатель заболеваемости по Новгородской области превышает среднероссийские значения (26,5 на 100 тыс. населения, против 18,39 на 100 тыс. населения).

При анализе заболеваемости установлено, что наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 69%. В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане - 48%. Остается стабильно высоким доля граждан, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом (10%). Продолжается рост клинически выраженных форм заболевания с 86% до 90%, увеличивается доля внебольничных пневмоний с 3,7% до 15%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", на основании приказа Минздрава Российской Федерации № 125н от 21.03.2014 г. "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям и выполняющим работы и услуги населению:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли;

- общественного питания;

- транспорта общего пользования, такси;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты и.т.д.)

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новгородской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 15.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332), Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная целъновирионная концентрированная очищенная) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата Спутник Лайт (Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2).

4. Правительству Новгородской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно по пятницам представлять в Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальникам отделов, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Новгородской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио Главного государственного санитарного врача по Новгородской области М.Е.Бугаева

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