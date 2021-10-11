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11.10.2021 12:07
Рубрика: Общество

В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области будут введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для ряда сфер деятельности. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Фото: iStock
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Ситуация с COVID-19 в регионе довольно сложная. За неделю в регионе зафиксировано 1158 новых заболевших. Каждый инфицированный находился в контакте минимум с девятью родственниками, друзьями коллегами. 31 процент из всех заболевших заразились от родственников, около 50 процентов подхватили болезнь на работе, еще 10 процентов - на транспорте и в общественных местах.

Мест в инфекционных стационарах осталось крайне мало, в реанимациях их вообще нет, при этом на аппаратах ИВЛ нет ни одного человека без прививки.

Фото: iStock
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В связи со всем этим в регионе вводят новые ограничения. В частности, на заседании было анонсировано введение QR-кодов для посещения общественных мест, среди них как учреждения культуры и спорта, так и точки общественного питания.

Учитывая большое количество заразившихся на работе, на всех совещаниях и собраниях число присутствующих должно быть меньше 50.

Также в регионе вводится обязательная вакцинация для граждан, работа которых связана с общением. Это сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, общественного питания, предоставления социальных услуг.

Гражданам старше 65 лет по итогам заседания регионального оперштаба рекомендовано соблюдать самоизоляцию, за покупками и на прогулки они могут выходить в период с 8.00 до 11.00.

Ограничения начнут действовать с 12 октября, заявили в оперштабе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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