В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию

В Новгородской области будут введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для ряда сфер деятельности. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в регионе довольно сложная. За неделю в регионе зафиксировано 1158 новых заболевших. Каждый инфицированный находился в контакте минимум с девятью родственниками, друзьями коллегами. 31 процент из всех заболевших заразились от родственников, около 50 процентов подхватили болезнь на работе, еще 10 процентов - на транспорте и в общественных местах.

Мест в инфекционных стационарах осталось крайне мало, в реанимациях их вообще нет, при этом на аппаратах ИВЛ нет ни одного человека без прививки.

В связи со всем этим в регионе вводят новые ограничения. В частности, на заседании было анонсировано введение QR-кодов для посещения общественных мест, среди них как учреждения культуры и спорта, так и точки общественного питания.

Учитывая большое количество заразившихся на работе, на всех совещаниях и собраниях число присутствующих должно быть меньше 50.

Также в регионе вводится обязательная вакцинация для граждан, работа которых связана с общением. Это сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, общественного питания, предоставления социальных услуг.

Гражданам старше 65 лет по итогам заседания регионального оперштаба рекомендовано соблюдать самоизоляцию, за покупками и на прогулки они могут выходить в период с 8.00 до 11.00.

Ограничения начнут действовать с 12 октября, заявили в оперштабе.