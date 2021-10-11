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11 октября 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 11 октября 2021 года № 507 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 11 октября 2021 г.
Опубликован 11 октября 2021 г.
Вступает в силу 12 октября 2021 г., 15 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" (далее указ):

1.1. Дополнить подпунктом 17.3 следующего содержания:

"17.3. Установление работникам стационарных организаций социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области, стационарного отделения, созданного не в стационарной организации социального обслуживания, подведомственной министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области, особого режима работы (временную изоляцию (обсервацию)) и проживания в организации социального обслуживания получателей социальных услуг исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней с учетом норм действующего законодательства.";

1.2. Дополнить подпунктом 19.8 следующего содержания:

"19.8. Обеспечить доведение до сведения населения постановления Главного государственного санитарного врача по Новгородской области, касающегося вопросов обязательной вакцинации отдельных категорий работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

1.3. Изложить пункт 20 в редакции:

"20. Органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области при проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать численность присутствующих с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования не более 50 человек.

Иным организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам проводить заседания, совещания, слушания, конференции, семинары и иные подобные мероприятия путем использования видео-конференц-связи либо иным способом в онлайн-формате.";

1.4. Дополнить пункт 251 абзацем следующего содержания:

"обеспечить временное приостановление проведения диспансеризации населения (за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)), профилактических медицинских осмотров на территории Новгородской области, за исключением медицинских осмотров лиц при поступлении на работу, по направлениям призывных комиссий, а также медицинских осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы;";

1.5. Изложить пункты 2514, 2517 в редакции:

"2514. Обязать неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше (за исключением прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей

государственную регистрацию, или перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) соблюдать режим самоизоляции, за исключением:

случаев совершения прогулок, посещения объектов торговли (в непосредственной близости от места проживания), аптек и аптечных пунктов исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.";

"2517. Органам местного самоуправления Новгородской области не проводить культурно-развлекательные мероприятия для населения, в том числе посвященные празднованиям дней образования населенных пунктов.";

1.6. Дополнить пунктами 2522, 2523 следующего содержания:

"2522. Установить, что:

посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) спортивных объектов крытого типа, стадионов, физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов (за исключением посещения членами спортивных сборных команд Российской Федерации, а также участниками физкультурных мероприятий и спортивных соревнований), библиотек, музеев, кинотеатров, театров, организаций, осуществляющих концертную деятельность, кальянных, объектов общественного питания (за исключением объектов общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 "Россия" и М-11 "Нева", столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций) не допускается без предъявления:

QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19, либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

паспорта гражданина Российской Федерации.

2523. Собственникам (арендодателям) торговых и торгово-развлекательных центров обеспечить при входе в помещения торговых и торгово-развлекательных центров проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей, а также недопущение в указанные помещения лиц с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.";

1.7. Дополнить пунктом 2524 следующего содержания:

"2524. Установить, что размещение граждан, достигших возраста 18 лет, в гостиницах и иных, оказывающих аналогичные услуги средствах размещения, не допускается без предъявления ими:

QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19, либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

паспорта гражданина Российской Федерации.";

1.8. Изложить приложение № 1 к указу в редакции:

"Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Смотрите приложение к настоящему указу.

2. Указ вступает в силу с 12.10.2021, за исключением пункта 1.7, который вступает в силу с 15.10.2021.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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Приложение к указу
(pdf, PDF, 98 Кб)