Новый Бонд собрал в прокате $300 млн

Зритель соскучился по Бонду. 25-я серия "Не время умирать" за неделю проката в мире собрала $313,3 млн и пока лидирует. Для сравнения бюджет фильма - около $250 млн.

В России за первый уикенд Бонд получил более 306 млн рублей (картина стартовала 7 октября). Кстати, это не самый лучший показатель для блокбастера. Так "Дюна" в России стартовала лучше - в первый уикенд ее сборы превысили 567 млн рублей. Но эксперты считают, что причина невысоких показателей в том, что в афише российских кинотеатров выход Бонда совпал с выходом "Венома 2". Он идет вторую неделю, но в афише любого большого киномультиплекса количество сеансов одного и другого фильмов приблизительно одинаково. Громкие релизы переносились из-за пандемии, что повлияло на жесткую конкуренцию картин в прокате. Кроме того, фильм довольно продолжительный, около 2 часов 45 минут, что не дает ставить много сеансов картины в день.

Зато "Не время умирать" стартовала в российском прокате лучше, чем остальные серии франшизы. Станет ли рекорд абсолютным, скоро узнаем.