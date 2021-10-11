Новый хозяин Opel отнимает у марки заводы в Германии

Руководство мегаальянса Stellantis, в который входит марка Opel, планирует продать несколько принадлежащих ей крупных заводов. Это не нравится профсоюзным организациям.

Заводы в Айзенахе и Рюссельсхайме могут быть изъяты из подчинения Opel Automobile GmbH, но при этом останутся частью концерна Stellantis, пишет Reuters. Реструктуризация должна сделать работу всей компании эффективнее, но она вызывает крайнюю обеспокоенность у представителей профсоюзных организаций, которые полагают, что руководство использовало кризисную ситуацию с микрочипами для вывода производства из страны.

Так, конвейер предприятия в Айзенахе будет заморожен до конца года, официально озвученная причина - нехватка электронных компонентов. Производство планируют возобновить в начале 2022 года, "если позволит ситуация с цепочками поставок". На этом заводе выпускается Opel Grandland, сборка которого в это кризисное время была передислоцирована до окончания дефицита комплектующих в Сошо, Франция, где также собирают соплатформенный Peugeot 3008. В профсоюзах считают, что эта "рокировка" может оказаться постоянной, а мощности в Айзенахе будут использоваться для других целей.

Во всеобщей итальянской конфедерации труда заявили, что дефицит микросхем нанёс по автомобильной промышленности сокрушительный удар, последствия которого многократно превосходят ущерб от пандемии в 2020 году.

Аналитики полагают, что у Stellantis, являющегося четвёртым по объёму выпускаемых машин в мире, есть проблемы с избыточными производственными мощностями, поэтому закрытие или перепрофилирование некоторых заводов не кажется выдумкой. Однако Карлос Таварес, стоящий во главе Stellantis, обещал, что реструктуризация, направленная на повышение прибыльности Opel, не будет связана с ликвидацией мощностей.

Opel вошёл в состав концерна Peugeot-Citroen в 2017 году, который в 2020 году объединился с Fiat Chrysler Automobiles, образовав альянс Stellantis.