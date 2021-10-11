Новым канцлером Австрии официально стал Александр Шалленберг

Александр Шалленберг принес присягу в качестве нового канцлера Австрии. Как отмечает газета Kurier, церемония прошла в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене.

Шалленберг поклялся "неукоснительно соблюдать конституцию и все законы республики", а также "выполнять обязанности в меру своих знаний и убеждений". Слова присяги были произнесены президентом страны Александером Ван дер Белленом. "Обещаю", - в ответ произнес новый канцлер. Аналогичную присягу принес и Михаэль Линхарт, назначенный на пост главы МИД, который прежде принадлежал Шалленбергу.

По мнению Ван дер Беллена, на этом правительственный кризис закончился, однако теперь предстоит серьезная работа, чтобы восстановить доверие простых людей к властям. Президент выразил уверенность, что правительственной коалиции это удастся.

Ранее ушедший в отставку с поста канцлера Себастьян Курц заявил, что "Александр Шалленберг не только хорошо поработал в качестве министра иностранных дел, он также сыграл важную роль в переходном правительстве". "Я думаю, что он также обладает необходимыми дипломатическими навыками, которые могут потребоваться для того, чтобы восстановить доверие внутри коалиции", - отметил он.

Как ожидается, Шалленберг будет следовать прагматичной линии своего предшественника. В частности, он высказывался за поддержание диалога с Россией, выступал против санкций в отношении проекта "Северный поток-2".

""Северный поток 2" служит надежности энергоснабжения ЕС. Россия - очень важный партнер в вопросе энергии и безопасности на европейском континенте, была в прошлые десятилетия и таковой останется в будущем. Это быстро не изменится, посмотрите хотя бы на географию", - отмечал Шалленберг. "Мы должны оставаться в диалоге с русскими и ясно давать понять нашу позицию и чего мы от них ожидаем", - говорил он еще будучи главой МИД.