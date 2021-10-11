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Рубрика: В мире

Новым канцлером Австрии официально стал Александр Шалленберг

Текст: Юрий Когалов
Александр Шалленберг принес присягу в качестве нового канцлера Австрии. Как отмечает газета Kurier, церемония прошла в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене.
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP

Шалленберг поклялся "неукоснительно соблюдать конституцию и все законы республики", а также "выполнять обязанности в меру своих знаний и убеждений". Слова присяги были произнесены президентом страны Александером Ван дер Белленом. "Обещаю", - в ответ произнес новый канцлер. Аналогичную присягу принес и Михаэль Линхарт, назначенный на пост главы МИД, который прежде принадлежал Шалленбергу.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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По мнению Ван дер Беллена, на этом правительственный кризис закончился, однако теперь предстоит серьезная работа, чтобы восстановить доверие простых людей к властям. Президент выразил уверенность, что правительственной коалиции это удастся.

Ранее ушедший в отставку с поста канцлера Себастьян Курц заявил, что "Александр Шалленберг не только хорошо поработал в качестве министра иностранных дел, он также сыграл важную роль в переходном правительстве". "Я думаю, что он также обладает необходимыми дипломатическими навыками, которые могут потребоваться для того, чтобы восстановить доверие внутри коалиции", - отметил он.

Как ожидается, Шалленберг будет следовать прагматичной линии своего предшественника. В частности, он высказывался за поддержание диалога с Россией, выступал против санкций в отношении проекта "Северный поток-2".

""Северный поток 2" служит надежности энергоснабжения ЕС. Россия - очень важный партнер в вопросе энергии и безопасности на европейском континенте, была в прошлые десятилетия и таковой останется в будущем. Это быстро не изменится, посмотрите хотя бы на географию", - отмечал Шалленберг. "Мы должны оставаться в диалоге с русскими и ясно давать понять нашу позицию и чего мы от них ожидаем", - говорил он еще будучи главой МИД.

В мире Европа Австрия

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