Первые немецкие Tesla увидят свет в ноябре 2021 года

Первые экземпляры электромобилей Tesla немецкого производства сойдут с конвейера нового завода Gigafactory Berlin-Brandenburg под Берлином в ноябре 2021 года. Об этом глава компании Илон Маск рассказал на прошедшем в цехах 9 октября дне открытых дверей.

Tesla ждет разрешения от регуляторов ФРГ на запуск завода в ближайшие недели, вероятность положительного решения в компании оценивают в 95%. Маск добавил, что до выхода предприятия на проектную мощность потребуется гораздо больший срок. Мощности позволят выпускать до 5000 автомобилей в сутки, но в перспективе их нарастят до 10 000.

Глава Tesla опроверг информацию экологов, что новый завод нанесет ущерб водоснабжению в районе - потребность предприятия в воде относительно небольшая, заметил Маск. Строительство завода батарей в непосредственной близости от автосборочной площадки потребует дополнительных вложений в размере 5 млрд евро. Топ-менеджер обещает, что выпуск аккумуляторов также будет безвредным для местной флоры и фауны.

Основной проблемой нового завода в Tesla считают кадры - в компании опасаются, что достаточного количества свободных квалифицированных специалистов в Германии найти не удастся, их придется привлекать из других стран Евросоюза.

В настоящее время у Tesla есть два полноценных завода по выпуску электромобилей: в Калифорнии (США) и Шанхае (Китай). Gigafactory 1 в Неваде специализируется на аккумуляторах, Gigafactory 2 в Нью-Йорке - на солнечных панелях, они не относятся к производству транспортных средств. Есть еще площадка в Нидерландах, на которой осуществляется досборка электромобилей для европейского рынка.